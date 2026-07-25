CMPD investiga homicidio en la cuadra 7500 Kings Ridge Drive

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 7500 Kings Ridge Drive en Steele Creek Division.

Major Gene Lim provides an update on scene: pic.twitter.com/iS4iwwPLN8 — CMPD News (@CMPD) July 25, 2026

El sábado 25 de julio, poco antes de las 2:30 a. m., agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal en la cuadra 7500 Kings Ridge Drive. Al llegar, encontraron a una víctima con heridas de bala. Los agentes declararon a la víctima fallecida en el lugar.

La investigación preliminar indica que todas las personas involucradas son conocidas y que, por el momento, los agentes no buscan a ningún otro sospechoso.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y MEDIC del CMPD también acudieron para brindar asistencia.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective James es el detective principal asignado a este caso.

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El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260725-0219-00.

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