Beaufort, NC.- El Departamento de Policía de Belhaven, Carolina del Norte, anunció el arresto de un hombre acusado de homicidio en un caso que también involucra la desaparición de una joven de 18 años. Las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan las labores para localizarla.

Los hechos comenzaron el 15 de junio de 2026, alrededor de las 8:04 p. m., cuando la policía recibió un reporte sobre disparos en el bloque 900 de Elm Street, en Belhaven. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Lemonte Crandell, de 55 años, sin vida.

Los oficiales aseguraron inmediatamente el área con apoyo de agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Beaufort. Debido a la gravedad del caso, el Departamento de Policía de Belhaven solicitó asistencia de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (NC SBI) para avanzar con las pesquisas.

Durante el desarrollo de la investigación, los detectives reunieron elementos que permitieron obtener una orden judicial contra Dashauntis Tyrel Chase, de 32 años, residente de Old County Road, en Belhaven. Las autoridades lo acusan de un cargo de asesinato relacionado con la muerte de Crandell.

Sin embargo, la investigación tomó otra dimensión cuando los detectives identificaron a Mary Evett, de 18 años, residente de Gum Street, como una persona conocida de Chase.

El 9 de julio, la familia de Evett presentó un reporte de persona desaparecida. De acuerdo con la información entregada a las autoridades, la última comunicación conocida con la joven ocurrió el 18 de junio, apenas tres días después del homicidio investigado.

La policía aún intenta determinar el paradero de Evett y solicita que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades.

Mientras continúa la búsqueda, Chase se entregó el 24 de julio de 2026 en la Oficina del Sheriff del Condado Pitt. Posteriormente, las autoridades lo trasladaron al Centro de Detención del Condado Beaufort, donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

El Departamento de Policía de Belhaven señaló que el caso continúa activo y que los investigadores siguen trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio y determinar qué ocurrió con Evett.

Por tratarse de una investigación en curso, las autoridades indicaron que no divulgarán información adicional por el momento, con el objetivo de proteger las pesquisas y evitar interferencias mientras los detectives continúan recopilando evidencia.

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