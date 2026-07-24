UNICEF necesita $65.7 millones para atender la emergencia en Venezuela

Caracas.- A un mes de los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa centro-norte de Venezuela, la crisis humanitaria continúa golpeando a miles de familias.

UNICEF detalló en un comunicado que cerca de 23.100 personas permanecen albergadas en campamentos temporales en La Guaira, el Distrito Capital, Miranda y Aragua, enfrentando serias limitaciones en el acceso a agua potable, saneamiento e infraestructura básica.

Señalaron que el balance de la tragedia confirma la pérdida de más de 5.390 vidas humanas, más de 16.700 heridos y el registro continuo de más de 1.400 réplicas.

Destacaron que las evaluaciones de infraestructura revelan que al menos 856 edificios sufrieron severas afectaciones estructurales, de los cuales 190 colapsaron por completo, destruyendo cientos de viviendas, centros de salud y escuelas fundamentales para el desarrollo de la niñez.

Despliegan operaciones para llegar a miles de familias afectadas

Por otro lado, ante esta emergencia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desplegó una operación de asistencia para llegar a 470.000 personas, incluidos 169.000 niños y adolescentes.

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Señalaron que hasta la fecha, la organización ha entregado más de 82 toneladas métricas de suministros médicos, purificadores de agua y kits recreativos. Además, distribuye diariamente 80.000 litros de agua segura a más de 8.900 personas en los refugios de La Guaira.

Asimismo, resaltaron que el impacto en la salud pública y el bienestar emocional de los menores sigue siendo una de las mayores preocupaciones. En coordinación con el Ministerio de Salud, equipos móviles han brindado atención primaria y vacunación a 21.000 personas, suministrando medicamentos a 198 centros de salud.

Además, acotaron que se han atendido a más de 5.000 personas con servicios nutricionales y instalado espacios amigables para brindar apoyo psicosocial a más de 4.000 niños y sus cuidadores.

Por último, Manuel Rodríguez Pumarol, representante de UNICEF en Venezuela, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar 65,7 millones de dólares. «Las próximas semanas serán críticas; un apoyo financiero sostenido es esencial para evitar que la emergencia actual se transforme en una crisis de largo plazo que afecte el futuro de la infancia», advirtió el funcionario.

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