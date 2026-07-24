Wake, NC.- El comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció el arresto de Matthew Stewart Edwards, de 35 años y residente en 10404 Morning Dew Lane, Mechanicsville, Virginia. Edwards fue acusado de fraude de seguros e intento de obtener bienes mediante engaño, ambos delitos graves.

Agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros acusan a Edwards de intentar estafar a Progressive Premier Insurance Co. de Illinois por $2,010.33 tras un accidente con fuga ocurrido el 6 de junio en Wake Forest Road, en Raleigh. Los investigadores descubrieron que los daños al Volkswagen Passat 2013 de Edwards ya existían antes de que contratara una póliza con un apartado postal de Rocky Mount como domicilio. El anterior propietario del vehículo ya había presentado una reclamación al seguro por los mismos daños.

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Edwards se entregó a las autoridades en la oficina del magistrado del condado Wake. Se le impuso una fianza de 10.000 dólares.

El comisionado Causey anima a los habitantes de Carolina del Norte a contribuir a mantener bajas las primas de los seguros denunciando cualquier fraude sospechoso. «El fraude de seguros no es un delito sin víctimas», declaró el comisionado Causey. «Nos afecta a todos económicamente mediante el aumento de las primas».

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos económicos, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o, desde cualquier lugar de Carolina del Norte, al número gratuito 888-680-7684.

También puede encontrar información en www.ncdoi.gov.

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