Trump afirma que China y Rusia no venderán armas a Irán

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que sostuvo conversaciones directas con los mandatarios de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, en las que ambos líderes se comprometieron a no vender ni suministrar armamento a la República Islámica de Irán.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde destacó el impacto de estas garantías diplomáticas en el escenario de seguridad internacional.

Respecto a su reciente reunión en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, Trump aseguró que el líder asiático le garantizó «bajo ninguna circunstancia» el envío o venta de armas a Teherán, precisión que abarca también a las empresas privadas y estatales chinas.

«Teniendo en cuenta nuestra relación, confío en su palabra», afirmó el mandatario estadounidense, añadiendo que la relación bilateral se mantiene bajo términos de colaboración recíproca.

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Rusia confirmó que no venderá armas a Irán

De manera similar, Trump señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, le confirmó que tampoco venderá armamento a Irán. En su mensaje, el gobernante estadounidense abordó el contexto del conflicto en Ucrania, señalando que mantiene comunicación tanto con Putin como con el presidente Volodímir Zelenski.

Asimismo, aclaró que la postura rusa comprende que EE.UU. comercializa armamento con los países miembros de la OTAN a precio de mercado, y no directamente con Kiev.

Por último, Trump enfatizó que las dos mayores potencias internacionales vinculadas habitualmente con Irán no están participando en su suministro militar.

Advirtió que una eventual interferencia o cambio de postura por parte de Pekín o Moscú resultaría altamente perjudicial y contraria a los propios intereses estratégicos de ambas naciones.

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