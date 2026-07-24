Tribunal frena medidas contra el TPS y permisos de trabajo

Washington.- Un tribunal federal de los Estados Unidos emitió una orden de suspensión administrativa que frena la aplicación de varias políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Así lo anunció USCIS en un comunicado, en donde indicó que la decisión, dictada por la Corte de Distrito para el Distrito de Massachusetts el 21 de julio de 2026, responde a una demanda de emergencia presentada por organizaciones defensoras de titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo contra las normativas derivadas de la Ley H.R. 1 (One Big Beautiful Bill Act).

Destacaron que el fallo judicial beneficia directamente a los beneficiarios de TPS al congelar las restricciones impuestas a sus permisos de trabajo (EAD).

Asimismo, señalaron que la orden establece explícitamente que cualquier Documento de Autorización de Empleo basado en TPS que haya sido extendido con anterioridad mantendrá la fecha de vencimiento otorgada previamente, frenando la aplicación retroactiva de los recortes de vigencia contemplados en la nueva legislación.

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USCIS conservará la autorización legal

Por otro lado, la resolución de la corte paraliza de forma inmediata las sanciones financieras y procesales contra los solicitantes de asilo. El tribunal prohibió a USCIS rechazar solicitudes de asilo, cancelar autorizaciones de empleo o iniciar procedimientos de deportación y remoción contra inmigrantes basándose únicamente en el impago de la nueva Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés).

En este sentido, a pesar de estas suspensiones cautelares, el tribunal aclaró que USCIS conserva la autorización legal para continuar notificando y cobrando la Tarifa Anual de Asilo. Por esta razón, la agencia advirtió que cualquier solicitante de asilo que reciba una notificación oficial de cobro deberá realizar el pago correspondiente dentro de los plazos indicados para evitar contratiempos en sus expedientes.

Por último, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que acatará estrictamente la orden judicial mientras el litigio continúe su curso procesal en las cortes. La agencia federal anunció que publicará guías e instrucciones detalladas en su portal oficial a medida que surjan nuevos desarrollos legales en este caso de alto impacto migratorio.

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