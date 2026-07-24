Charlotte, NC.- Los conciertos de Chris Brown y Usher, realizados recientemente en el Bank of America Stadium de Charlotte, dejaron un balance inusual para los servicios de emergencia. Los equipos de Medic atendieron a 70 pacientes durante ambos eventos, en su mayoría afectados por enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, en lo que la organización calificó como uno de los fines de semana más exigentes de su historia operativa.

Según informó Medic, la jornada del viernes 17 de julio de 2026 estableció un nuevo récord como el período de mayor actividad registrado por el servicio médico en un solo evento. El sábado también pasó a formar parte de las estadísticas históricas al convertirse en el segundo turno con más pacientes atendidos por la institución.

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Las elevadas temperaturas y la gran concentración de asistentes contribuyeron al incremento de las emergencias médicas. Mientras decenas de miles de personas disfrutaban de los espectáculos musicales, los técnicos en emergencias médicas (EMT) y paramédicos permanecieron desplegados durante varias horas bajo las mismas condiciones climáticas para brindar asistencia inmediata a quienes presentaban síntomas de agotamiento por calor, deshidratación u otras complicaciones.

Medic destacó que la rápida respuesta del personal permitió ofrecer atención oportuna a los pacientes que requirieron evaluación o tratamiento durante ambos conciertos. La organización señaló que la mayoría de los casos estuvo relacionada con enfermedades provocadas por la exposición prolongada al calor.

La operación sanitaria contó con el apoyo de varias instituciones. Dentro del estadio, profesionales de Atrium Health asumieron la atención de numerosos pacientes, mientras que el Departamento de Bomberos de Charlotte, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y otros organismos colaboraron con las tareas de asistencia, seguridad y coordinación durante todo el fin de semana.

Además del trabajo desarrollado en el lugar de los conciertos, Medic mantuvo personal especializado en el Centro de Operaciones de Emergencias (Emergency Operations Center, EOC). Un representante del Centro de Comunicaciones Médicas de Emergencia (CMED) supervisó el movimiento de recursos, coordinó la respuesta entre las diferentes agencias y monitoreó de forma permanente la evolución de la situación para garantizar la disponibilidad de unidades médicas cuando fuera necesario.

La institución destacó que la coordinación entre los distintos organismos permitió mantener una respuesta organizada frente al elevado número de emergencias registradas durante los dos eventos masivos.

En un mensaje dirigido a la comunidad, Medic expresó su reconocimiento a los equipos de emergencia y a las organizaciones participantes por el trabajo realizado durante uno de los fines de semana con mayor demanda de servicios médicos en la ciudad.

La entidad también reconoció que estos registros representan un desafío para el sistema de respuesta prehospitalaria. Aunque los nuevos récords reflejan el alto volumen de pacientes atendidos, la organización señaló que su prioridad continúa siendo ofrecer atención rápida y eficiente en cualquier circunstancia.

Las enfermedades relacionadas con el calor constituyen una de las principales preocupaciones durante eventos multitudinarios realizados en temporada de verano. Especialistas recomiendan mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera, buscar zonas con sombra y reconocer los primeros síntomas del agotamiento por calor, como mareos, debilidad, sudoración excesiva y desorientación.

Medic reiteró que continuará trabajando junto con hospitales, bomberos, cuerpos policiales y demás organismos de emergencia para responder a cualquier incidente que pueda presentarse durante grandes concentraciones de público. La institución aseguró que, independientemente del tamaño del evento o de las condiciones climáticas, sus equipos permanecerán preparados para brindar asistencia médica a la comunidad cuando resulte necesario.

Video: Frente a un golpe de calor