La Final del Mundial 2026 bate récord en EE.UU.

New Jersey.- La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hizo historia en la televisión estadounidense al alcanzar una audiencia promedio combinada de 62,8 millones de espectadores a través de las transmisiones de FOX y Telemundo.

Así lo anunció la FIFA en un comunicado publicado en las redes sociales, en donde destacó que la cifra convierte a la definición del campeonato en el partido de fútbol más visto de todos los tiempos en los Estados Unidos, registrando además una aplastante cuota de mercado del 73,5%.

Detallaron que en el mercado de habla inglesa, la cadena FOX entregó una audiencia promedio de 38,9 millones de televidentes, marcando un hito sin precedentes al posicionarse como el partido de fútbol transmitido en inglés más visto en la historia de la televisión norteamericana.

History Made 🏆 ⚽️ The FIFA World Cup 2026™ Final achieved a combined average audience of 62.8 million across FOX and Telemundo, making it most-watched football match ever in the United States, generating a stunning 73.5% market share. ⚽️ FOX delivered an average audience… pic.twitter.com/UID6iLmJ0w — FIFA Media (@fifamedia) July 24, 2026

Más de 23 millones de espectadores

Además, indicaron que Telemundo lideró la sintonía en español tras atraer una audiencia total de 23.9 millones de espectadores a través de la suma de sus plataformas lineales y de streaming.

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En este sentido, destacaron que con este resultado, la cobertura se consolidó como la Final de la Copa Mundial de la FIFA más vista en la historia de los medios en español en EE.UU.

Por otro lado, señalaron que el histórico impacto de audiencia refleja la consolidación del fútbol en el mercado estadounidense, impulsado por el inédito formato del torneo coorganizado entre Estados Unidos, Canadá y México.

En este sentido, la FIFA señaló que las cifras preliminares nocturnas confirman un interés masivo sin antecedentes, a la espera de los datos consolidados definitivos que publicará la FIFA tras la culminación del evento.

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