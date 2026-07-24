La Casa Blanca afirmó que ley fiscal protege 6 millones de empleos en EE.UU.

Washington.- La Casa Blanca anunció que a un año de la promulgación de la Ley de Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras, un informe elaborado por la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) confirmó un histórico resurgimiento de la industria manufacturera.

En un comunicado, explicaron que la legislación ha funcionado como un catalizador económico clave para preservar la competitividad y la inversión industrial en los 50 estados del país.

Los datos del reporte oficial revelan que la normativa logró sostener cerca de 6 millones de puestos de trabajo en el sector industrial. Asimismo, las medidas fiscales implementadas permitieron preservar más de 1 billón de dólares en producción económica del Producto Interno Bruto (PIB) y salvaguardar unos 540.000 millones de dólares en salarios de trabajadores estadounidenses en su primer año de vigencia.

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Buscan fortalecer la producción nacional

Por otro lado, la Casa Blanca, señaló que el éxito de la legislación se atribuye a una serie de incentivos fiscales pro-crecimiento orientados a fortalecer la producción nacional.

"One year after President Donald Trump signed the Working Families Tax Cuts into law, a new report confirms the legislation has delivered a powerful manufacturing resurgence in every state."https://t.co/JllTXNF7Os — Karoline Leavitt (@PressSec) July 24, 2026

Explicaron que entre estos destacan la deducción inmediata del 100% en la compra de maquinaria y equipos, la deducción directa de gastos en Investigación y Desarrollo (I+D), las exenciones para la construcción y expansión de plantas industriales y el fortalecimiento de incentivos para el modelo «Built in America».

De la misma manera, el desglose geográfico del informe muestra un impacto positivo significativo en los principales motores industriales del país:

California: 708.000 empleos protegidos, $134.000 millones en PIB y $67.000M en salarios.

708.000 empleos protegidos, $134.000 millones en PIB y $67.000M en salarios. Texas: 547.000 empleos protegidos, $107.000 millones en PIB y $51.000M en salarios.

547.000 empleos protegidos, $107.000 millones en PIB y $51.000M en salarios. Florida: 399.000 empleos protegidos, $73.000 millones en PIB y $36.000M en salarios.

399.000 empleos protegidos, $73.000 millones en PIB y $36.000M en salarios. Nueva York: 337.000 empleos protegidos, $66.000 millones en PIB y $32.000M en salarios.

337.000 empleos protegidos, $66.000 millones en PIB y $32.000M en salarios. Pensilvania y Ohio: Más de 200.000 empleos y cerca de $40.000 millones en PIB preservados en cada estado.

Por último, portavoces gubernamentales destacaron que estas cifras demuestran el impacto real de la agenda económica nacional. Aseguraron que la política de recortes e incentivos ha reanimado la base industrial del país, atrayendo inversiones multimillonarias que antes se desplazaban al extranjero y garantizando estabilidad laboral para millones de familias trabajadoras.

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