EE.UU. sanciona a 50 personas y empresas del CJNG

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a más de 50 individuos y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, explicaron que la medida representa una de las ofensivas financieras más amplias registradas contra esta organización terrorista transnacional, afectando sus estructuras operativas, logísticas y de liderazgo en múltiples estados mexicanos.

Detallaron que entre las principales designaciones destaca la de Juan Carlos González, alias «Pelón», identificado como el nuevo líder supremo del CJNG. González, quien posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense, asumió el mando tras la muerte de su padrastro y fundador de la organización, Rubén Oseguera Cervantes («El Mencho»), abatido en un operativo militar en México en febrero de 2026.

Acotaron que González enfrenta cargos criminales en Washington D.C. y el Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Today, in a sweeping action to confront narcoterrorism, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned over 50 Mexican individuals and entities linked to the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion, which is responsible for a significant proportion of fentanyl and… — Treasury Department (@USTreasury) July 23, 2026

Son responsables de proporcionar fentanilo en EE.UU.

Por otro lado, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, el CJNG es responsable de traficar una proporción masiva del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a EE.UU.

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Además del narcotráfico, señalaron que el cártel obtiene multimillonarios ingresos a través de actividades ilícitas paralelas, como el robo y contrabando de combustible (huachicol), fraudes en tiempos compartidos y esquemas complejos de lavado de dinero coordinados por profesionales financieros en Guadalajara y Zapopan.

Today, the United States is striking at the heart of the Cártel de Jalisco Nueva Generación, sanctioning over 50 Mexican individuals and entities tied to one of the most dangerous narco-terrorist organizations in the world. To CJNG criminals: You cannot hide. — Tommy Pigott (@statedeptspox) July 23, 2026

En este sentido, indicaron que las sanciones desmantelan varias redes familiares y de fachada que custodiaban bienes ilícitos. Entre ellas sobresale la red de Audias Flores Silva («Jardinero») —cuyo operador financiero César Alejandro Villaseñor Olivares («El Güero Conta») manejaba empresas gasolineras, comercializadoras de ropa y licorerías— y la célula de Gerardo Botello Rozalez («El Cachas»), que utilizaba marcas de calzado infantil, tequileras y empresas de seguridad privada licenciadas para portar armas como fachada.

En este sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que la acción responde al compromiso de la administración para desmantelar a los cárteles de la droga.

Vídeo: Unidades Especiales de Medic preparadas para responder a diferentes emergencias.