EE.UU. impone nuevas sanciones al régimen de Cuba

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen comunista de Cuba.

En un comunicado, detallaron que la medida, ejecutada en el marco de la Orden Ejecutiva 14404, busca desarticular las redes operativas e institucionales que permiten al gobierno cubano mantener el control sobre los sectores financiero, energético y de mano de obra en sus misiones médicas en el exterior.

De acuerdo con la declaración oficial de las autoridades estadounidenses, el régimen cubano representa una amenaza profunda y multifacética para la seguridad nacional de los Estados Unidos y la estabilidad hemisférica.

De la misma manera, el Departamento de Estado sustentó la decisión en un reciente informe en el que se detallan siete décadas de actividades de subversión e intentos sistemáticos por desestabilizar el sistema político y social estadounidense.

The Cuban Communist regime continues to exploit its people and serve as the leading sponsor of radical leftism and political violence in our hemisphere. Today, I designated nine entities and two individuals associated with the dictatorship, including four malign actors profiting… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

Sancionan al sector médico y energético cubano

Por otro lado, indicaron que entre las designaciones destacan cuatro entidades directamente involucradas en maniobras para evadir sanciones previas vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla los principales flujos de divisas en la isla.

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Asimismo, la medida alcanza a tres empresas que operan en el sector energético cubano y a dos entidades junto con dos individuos señalados de coordinar la explotación y el trabajo forzado de profesionales de la salud integrados en las brigadas médicas internacionales.

Además, el marco legal de estas sanciones se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14404, la cual autoriza acciones contra quienes presten apoyo al aparato de seguridad del régimen o participen en actos de represión e interferencia.

Asimismo, refuerza las disposiciones de la Orden Ejecutiva 14380 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5), los cuales instruyen al Ejecutivo estadounidense a promover los derechos humanos, fortalecer el estado de derecho, incentivar la libre empresa y respaldar la transición democrática en Cuba.

En este sentido, las autoridades enfatizaron que continuarán utilizando todos los recursos a su alcance para asfixiar los mecanismos de financiamiento que sostienen a las estructuras de control político y militar en la isla.

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