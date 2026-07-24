Congresista Salazar celebra respaldo de EE. UU. a acuerdo con Haití

Washington.- La congresista estadounidense María Elvira Salazar celebró el respaldo formal del Gobierno de los Estados Unidos para extender por cinco años adicionales el programa de preferencias comerciales HOPE/HELP para Haití.

Así lo destacó en sus redes sociales, en donde destacó que la ratificación fue confirmada por el subsecretario interino del Departamento de Estado, Michael Kozak, asegurando la continuidad de un marco normativo clave para la economía de la nación caribeña.

Señaló que el programa HOPE/HELP (Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement y Haiti Economic Lift Program) otorga acceso libre de aranceles a las exportaciones textiles y de confección haitianas hacia el mercado estadounidense. Esta iniciativa representa la principal fuente de empleo formal del sector privado en Haití, sosteniendo decenas de miles de plazas de trabajo directas e indirectas en la industria manufacturera del país.

Thank you Acting Assistant Secretary Michael Kozak and the State Department for confirming that the US Government supports extending the HOPE/HELP trade program for another five years. HOPE/HELP creates jobs, strengthens Haiti's private sector, and gives Haitians the opportunity… pic.twitter.com/2LDisKtCLK — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) July 24, 2026

La economía haitiana es prioridad

En este sentido, Salazar enfatizó que el fortalecimiento de la economía haitiana es una prioridad estratégica directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

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Según la legisladora por Florida, la permanencia de empresas legítimas e inversiones privadas en suelo haitiano proporciona una alternativa económica viable para la población, evitando que miles de ciudadanos se vean forzados a abandonar el país por falta de oportunidades.

Por otro lado, se conoció que la renovación de este acuerdo comercial actúa como un mecanismo de contención contra las presiones que impulsan la migración irregular en el hemisferio.

La congresista republicana remarcó que ofrecer estabilidad laboral e incentivar el desarrollo en la isla contribuye directamente a frenar el avance de bandas criminales, reducir la violencia e impulsar la seguridad e integración de las cadenas de suministro en la región.

Por último, destacó que el apoyo del Departamento de Estado y la bancada bipartidista en el Congreso reafirma el compromiso de Washington con el desarrollo de sus aliados vecinos.

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