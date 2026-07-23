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Tormenta Tropical Bertha toca tierra en la frontera de Texas y Luisiana

ESTADOS UNIDOS
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Tormenta Tropical Bertha toca tierra en la frontera de Texas y Luisiana
Foto: Cortesía X @NHC_Atlantic
Maria Gabriela Perez

Texas.- La tormenta tropical Bertha tocó tierra el jueves 23 de julio cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, provocando intensas precipitaciones e inundaciones costeras a lo largo del noroeste del Golfo de México.

De acuerdo con el boletín oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema registra vientos máximos sostenidos de 45 mph (72 km/h) y mantiene un desplazamiento constante hacia el oeste a 10 mph (16 km/h).

De la misma manera, señalaron que las condiciones de tormenta tropical continúan extendiéndose activamente desde el centro-sur de Luisiana hasta la parte alta de la costa tejana.

Ver más: Tormenta Bertha: Emiten alerta de inundaciones en Charlotte por frente frío

Asimismo, las autoridades indicaron que mantiene vigencia una advertencia de inundación costera en sectores de los litorales de Misisipi y Luisiana, donde persiste el anegamiento moderado de zonas bajas.

Alertan inundaciones repentinas

Por otro lado, advierten sobre la probabilidad de inundaciones repentinas e aisladas en la costa del Golfo y el sur de Texas durante el resto del día y la noche.

En este sentido, el Centro Nacional de Huracanes instó a las comunidades bajo aviso a monitorear los boletines oficiales y evitar transitar por vías inundadas.

Por último, acotaron que se proyecta que el sistema comience a debilitarse progresivamente a medida que avance e ingrese en territorio tejano.

Vídeo: Así actúan los bomberos de Charlotte ante un accidente automovilístico

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