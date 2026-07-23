Tormenta Tropical Bertha toca tierra en la frontera de Texas y Luisiana

Texas.- La tormenta tropical Bertha tocó tierra el jueves 23 de julio cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, provocando intensas precipitaciones e inundaciones costeras a lo largo del noroeste del Golfo de México.

De acuerdo con el boletín oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema registra vientos máximos sostenidos de 45 mph (72 km/h) y mantiene un desplazamiento constante hacia el oeste a 10 mph (16 km/h).

Tropical Storm #Bertha Advisory 17A (1 PM CDT, Thu Jul 23): Bertha Inland Near the Texas-Louisiana Border. Heavy Rains Spreading Across Portions of Coastal Texas. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 23, 2026

De la misma manera, señalaron que las condiciones de tormenta tropical continúan extendiéndose activamente desde el centro-sur de Luisiana hasta la parte alta de la costa tejana.

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Asimismo, las autoridades indicaron que mantiene vigencia una advertencia de inundación costera en sectores de los litorales de Misisipi y Luisiana, donde persiste el anegamiento moderado de zonas bajas.

Jul 23 10 AM CDT: Bertha expected to make its final landfall in Texas later today. Here are the latest Key messages for #Bertha. For more information visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/WpVUQz6wHO — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 23, 2026

Alertan inundaciones repentinas

Por otro lado, advierten sobre la probabilidad de inundaciones repentinas e aisladas en la costa del Golfo y el sur de Texas durante el resto del día y la noche.

En este sentido, el Centro Nacional de Huracanes instó a las comunidades bajo aviso a monitorear los boletines oficiales y evitar transitar por vías inundadas.

Por último, acotaron que se proyecta que el sistema comience a debilitarse progresivamente a medida que avance e ingrese en territorio tejano.

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