Puerto Rico será la sede oficial de la 75.ª edición de Miss Universo

San Juan.- La Organización Miss Universo anunció oficialmente que San Juan, Puerto Rico, albergará la 75.ª edición del certamen internacional, un hito catalogado por la franquicia como la «Edición de Diamante» (The Diamond Edition).

A través de sus redes sociales indicaron que la esperada velada de coronación se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2026.

Destacaron que el prestigioso Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot servirá como escenario para la noche final, reunión en la que participantes de decenas de países competirán por el título universal.

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En este sentido, señalaron que el evento promete convertir a la isla caribeña en el epicentro mundial de la belleza y el entretenimiento.

This is the moment we’ve all been waiting for. ✨ The journey leads to November 24, when the world unites for the 75th Miss Universe Competition. A celebration of beauty, purpose, and the women shaping the future. Are you ready? Ticket information for all three events will be… pic.twitter.com/H77kR4m6Jt — Miss Universe (@MissUniverse) July 22, 2026

Reafirman su compromiso con el empoderamiento femenino

Por otro lado, indicaron que esta 75.ª competencia marcará un hito histórico al celebrar más de siete décadas de trayectoria del certamen, reafirmando su compromiso con la promoción del empoderamiento femenino, el liderazgo, la belleza con propósito y el impacto social de las mujeres que están transformando sus comunidades.

Por último, el comité organizador destacó que el retorno de Miss Universo a Puerto Rico destaca la rica tradición y pasión del pueblo boricua por los concursos de belleza, prometiendo una producción de escala internacional para conmemorar este importante aniversario.

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