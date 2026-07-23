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NFL y agencias de EE.UU. firman pacto deportivo e inclusivo

DEPORTES
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Trump otorga indulto a cinco figuras históricas de la NFL
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), junto a las secretarías de Salud (HHS), Educación (ED) y Trabajo (DOL), firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) con la NFL para expandir el acceso de los jóvenes a disciplinas deportivas como el fútbol de bandera (flag football) e impulsar su desarrollo integral.

A través de las redes sociales indicaron que el anuncio fue realizado desde Indianápolis por el secretario de HUD, Turner, y Troy Vincent Sr., vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL.

Ver más: Jordyn Tyson: Disciplina, competencia y mentalidad profesional rumbo a la NFL

Detallaron que este acuerdo busca conectar la práctica deportiva estructurada con la participación académica, estilos de vida saludables y rutas de capacitación laboral en comunidades vulnerables.

Se alinea al programa nacional MAHA

Por otro lado, explicaron que la iniciativa se alinea con el programa nacional Make America Healthy Again (MAHA) y contará con la colaboración de jugadores activos y veteranos de la NFL, atletas juveniles y organizaciones comunitarias locales para identificar las sedes de ejecución.

En este sentido, las autoridades destacaron que el deporte es una herramienta clave para formar a la próxima generación de líderes, dotando a los jóvenes de las herramientas necesarias para fortalecer su salud física y mental, así como para acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro.

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