NFL y agencias de EE.UU. firman pacto deportivo e inclusivo

Washington.- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), junto a las secretarías de Salud (HHS), Educación (ED) y Trabajo (DOL), firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) con la NFL para expandir el acceso de los jóvenes a disciplinas deportivas como el fútbol de bandera (flag football) e impulsar su desarrollo integral.

A través de las redes sociales indicaron que el anuncio fue realizado desde Indianápolis por el secretario de HUD, Turner, y Troy Vincent Sr., vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL.

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Detallaron que este acuerdo busca conectar la práctica deportiva estructurada con la participación académica, estilos de vida saludables y rutas de capacitación laboral en comunidades vulnerables.

Strong communities start with investing in our young people. 🇺🇸 🏈 HUD @SecretaryTurner joined @HHSGov, @usedgov & @USDOL to sign a MOU that expands youth access to sports like flag football with @NFL support — boosting academic success, healthy living & workforce readiness… pic.twitter.com/riLyfqfHtW — Department of Housing and Urban Development (@HUDgov) July 21, 2026

Se alinea al programa nacional MAHA

Por otro lado, explicaron que la iniciativa se alinea con el programa nacional Make America Healthy Again (MAHA) y contará con la colaboración de jugadores activos y veteranos de la NFL, atletas juveniles y organizaciones comunitarias locales para identificar las sedes de ejecución.

Football changed my life. It taught me discipline, accountability, perseverance, and what it means to be part of a team. Today, we are expanding the opportunity for youth to discover what sports, like flag football, can do. pic.twitter.com/jdIkPjhiYB — Scott Turner (@SecretaryTurner) July 22, 2026

En este sentido, las autoridades destacaron que el deporte es una herramienta clave para formar a la próxima generación de líderes, dotando a los jóvenes de las herramientas necesarias para fortalecer su salud física y mental, así como para acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro.

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