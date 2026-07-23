Rowan, NC.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención contra el hombre acusado de provocar un accidente de tránsito con fuga que dejó tres personas fallecidas en el condado Rowan, Carolina del Norte. La medida busca evitar que el sospechoso recupere su libertad mientras avanzan tanto el proceso penal como los procedimientos migratorios.

🚨An OBAMA-RELEASED illegal alien KILLED THREE PEOPLE in a horrific hit-and-run in Salisbury, North Carolina. Javier Pena Sola, from El Salvador, has been charged with THREE counts of felony hit-and-run involving serious injury or death. His lengthy criminal history includes… pic.twitter.com/gDt3sUjPnO — Homeland Security (@DHSgov) July 22, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que pidió a las autoridades de Carolina del Norte mantener bajo custodia a Javiel Pena Sola, identificado por la agencia federal como un ciudadano salvadoreño que se encuentra de manera irregular en el país y que registra antecedentes penales. La solicitud llegó después de que las autoridades presentaran cargos relacionados con el accidente ocurrido la noche del 18 de julio en la ciudad de Salisbury.

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De acuerdo con los reportes oficiales, agentes del Departamento de Policía de Salisbury respondieron a una colisión entre dos vehículos. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a dos ocupantes de uno de los automóviles sin signos vitales. Los paramédicos trasladaron en helicóptero a una tercera víctima a un centro médico debido a la gravedad de sus lesiones, pero posteriormente también falleció.

Las autoridades localizaron el segundo vehículo involucrado a poca distancia del sitio del impacto. Según la investigación, el conductor abandonó la escena tras la colisión e intentó escapar. Una unidad canina participó en el operativo de búsqueda y permitió ubicar al sospechoso poco después.

Los servicios de emergencia trasladaron a Pena Sola a un hospital para recibir atención médica. Tras su recuperación inicial, las autoridades presentaron en su contra tres cargos por atropello y fuga con resultado de lesiones graves o muerte.

El 22 de julio, ICE formalizó una orden de detención migratoria dirigida a la cárcel del condado Rowan. Mediante esa solicitud, la agencia federal pidió que las autoridades locales notifiquen cualquier decisión sobre la liberación del acusado y lo mantengan bajo custodia para facilitar una posible transferencia a las autoridades migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que la petición responde tanto a la gravedad del caso como al historial del acusado. Mientras tanto, la investigación sobre el accidente continúa y las autoridades recopilan pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon la colisión.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las tres víctimas fallecidas ni han informado una fecha para la próxima audiencia judicial del acusado. El caso permanece bajo investigación y tanto las autoridades estatales como las federales siguen coordinando las acciones correspondientes.

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