EE.UU. restringirá visas por ciberestafas y sextorsión

Washington.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política global de restricción de visas orientada a sancionar a extranjeros involucrados en ciberdelitos, estafas en línea y esquemas de sextorsión.

En un comunicado, explicaron que la medida se sustenta en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y se enmarca en la Orden Ejecutiva 14390 firmada por el presidente Donald Trump para combatir el ciberdelito y los fraudes depredadores contra ciudadanos estadounidenses.

Según el Departamento de Estado, las ciberestafas de inversión, a menudo coordinadas por organizaciones criminales transnacionales chinas, defraudaron a ciudadanos estadounidenses por al menos $10.000 millones solo en el año 2024.

President Trump has made clear that his administration will take action to counter cybercrime, fraud, and predatory schemes against Americans. Today I am announcing a new policy that will restrict visas to foreign nationals responsible for or complicit in cybercrime and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

Alertan sobre pérdidas económicas

Acotaron además de generar multimillonarias pérdidas económicas, estas redes alimentan actividades de corrupción, lavado de dinero y trata de personas, al tiempo que operan esquemas de sextorsión desde el extranjero dirigidos específicamente contra niños y adolescentes en EE. UU.

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En este sentido, la nueva normativa faculta al Gobierno estadounidense a negar o revocar visados no solo a los autores materiales o cómplices de estos delitos cibernéticos, sino también a sus familiares inmediatos.

El Departamento de Estado, afirmó que esta extensión busca desincentivar la participación en redes delictivas al imponer costos directos al entorno cercano de quienes faciliten o financien estas operaciones.

En este sentido, señalaron que esta política de visados se suma a una estrategia integral de la administración estadounidense que incluye sanciones económicas, enjuiciamientos criminales, confiscación de activos, solicitudes de extradición y cooperación policial internacional.

«Al restringir la emisión de visas a los responsables o cómplices de estas empresas criminales, estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos perseguirá a quienes se aprovechen de nuestros ciudadanos», enfatizó Rubio.

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