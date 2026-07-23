EE.UU. rechaza sanción de la UE a Google

Washington.- El Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), embajador Jamieson Greer, emitió una dura declaración contra la Unión Europea, advirtiendo que las recientes sanciones del bloque comunitario generan una «enorme incertidumbre» sobre el Acuerdo de Turnberry y ponen en riesgo la estabilidad del comercio transatlántico.

En un comunicado, explicaron que la reacción de Washington se produce tras el anuncio de la Comisión Europea de imponer una multa de casi 1.000 millones de dólares (890 millones de euros) a Google, en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

En este sentido, Greer calificó la medida como parte de un enfoque «cada vez más agresivo» dirigido sistemáticamente contra las principales firmas tecnológicas estadounidenses.

Alertan sobre robo de propiedad intelectual

Por otro lado, el funcionario estadounidense denunció que las acciones regulatorias de la UE sobre el sistema Android y el motor de búsqueda de Google representan una transferencia forzosa de tecnología de facto y un robo de propiedad intelectual, además de comprometer la privacidad y seguridad de los usuarios.

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Según datos presentados por Greer, el total de las sanciones acumuladas a Google equivale a más del 2% del presupuesto de la UE, superando la aportación individual de varios Estados miembros.

Asimismo, Greer sumó a las críticas el reciente anuncio del mayor préstamo estatal otorgado a la multinacional europea Airbus, señalando que estas decisiones confirman la intención de la UE de perjudicar a las empresas estadounidenses más competitivas.

Por último, el embajador enfatizó que, aunque EE. UU. busca resolver estas disputas mediante un diálogo constructivo, «un diálogo real solo puede desarrollarse durante un alto el fuego», acusando al bloque de minar la estabilidad comercial entre ambas potencias.

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