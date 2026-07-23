EE.UU. cierra el Mundial FIFA 2026 sin incidentes mayores de seguridad

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó la culminación exitosa de sus operaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, evento que concluyó sin registrarse ningún incidente grave de seguridad en los estadios ni en los festivales para fanáticos (FIFA Fan Festivals) establecidos a lo largo del país.

En un comunicado, destacaron que durante 38 días de competición en suelo estadounidense, el organismo garantizó la protección de millones de asistentes en los 78 partidos disputados en territorio nacional.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó la coordinación sin precedentes entre agencias federales, estatales y locales para salvaguardar la integridad de los visitantes internacionales y locales.

Detalló que el despliegue incluyó la participación de más de una docena de componentes clave del DHS, entre ellos el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio Secreto, la TSA y la Guardia Costera.

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Confiscan drones no autorizados

Por otro lado, indicaron que entre los resultados de los operativos preventivos, el DHS y el FBI confiscaron más de 700 drones no autorizados en los alrededores de las sedes. Asimismo, la Rama Aérea y Marítima de CBP realizó más de 50 misiones de patrullaje sobre las ciudades anfitrionas e inspeccionó más de 19.000 vehículos en los puntos de acceso a estadios y concentraciones masivas.

Asimismo, destacaron que en la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas, los esfuerzos de ICE y HSI derivaron en más de 673 arrestos penales por cargos de tráfico humano, permitiendo el rescate directo de 61 adultos y 13 menores de edad.

Además, en materia de propiedad intelectual, las intervenciones operativas decomisaron más de 530.000 productos no oficiales o falsificados de la FIFA, con un valor estimado en el mercado superior a los 85 millones de dólares.

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