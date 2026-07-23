Charlotte, NC.- Detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg arrestaron a dos jóvenes de 16 años por la investigación de una agresión con arma mortal en la cuadra 100 East McCullough Dr. en la División de University City.
Case Update. See full release here: https://t.co/g4I13ZbYef
— CMPD News (@CMPD) July 22, 2026
Como resultado de la investigación en curso, los detectives identificaron a os dos jóvenes de 16 años: Kha-Zai McIllwain y Devonterival Miller, como sospechosos en este caso. El miércoles 22 de julio de 2026, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) localizó y arrestó a los dos jóvenes.
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McIllwain y Miller fueron acusados de lo siguiente:
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Asesinato
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Robo con arma peligrosa
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Conspiración para cometer robo con arma peligrosa
Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de esta detención.
La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso.
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El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260409-2030-00.