Charlotte, NC.- Sentenciaron a Terry Detroit Page, de 54 años y residente de Pineville, Carolina del Norte, a 151 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada, por distribuir metanfetamina, según anunció Russ Ferguson, fiscal federal del distrito oeste de Carolina del Norte.

Según los documentos judiciales presentados y la audiencia de sentencia, las autoridades iniciaron una investigación contra Page por tráfico de drogas en Charlotte y sus alrededores. Con la ayuda de un informante confidencial, realizaron varias compras de metanfetamina y fentanilo a Page. En enero de 2024, las autoridades ejecutaron una orden de registro en la residencia de Page.

Lee también: Dos traficantes de metanfetaminas condenados a prisión

Durante el registro, incautaron narcóticos, parafernalia relacionada con las drogas y dos armas de fuego, incluyendo un rifle. Page tiene antecedentes penales y tiene prohibido poseer armas de fuego.

Page se encuentra actualmente bajo custodia federal y será transferido a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones una vez que sea asignado a un centro penitenciario federal.

Al hacer el anuncio, el fiscal federal Ferguson agradeció a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg por su investigación del caso.

Lee también: CBP incauta cargamento de metanfetaminas en la frontera

El fiscal adjunto Alfredo De La Rosa, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, llevó el caso.

Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Video: Sentencian a 11 años de prisión a mexicano por tráfico de metanfetamina