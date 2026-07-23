Buscan mejorar el apoyo a personas con lesiones cerebrales

Raleigh, NC.- Los habitantes de Carolina del Norte que viven con una lesión cerebral traumática (LCT) tendrán un mejor acceso a los servicios y un sistema de apoyo más sólido gracias a un nuevo plan del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte.

North Carolinians living with traumatic brain injury (TBI) will soon have better access to services and stronger supports. NCDHHS has launched the 2026–2029 TBI State Action Plan, created in partnership with people with lived experience, caregivers, providers and community… pic.twitter.com/Fldwxx9gVK — NCDHHS (@ncdhhs) July 23, 2026

El plan de la División de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios de Uso de Sustancias (DMH/DD/SUS) entró en vigor el 1 de julio de 2026. Fue desarrollado mediante una amplia colaboración con personas con experiencia vivida, cuidadores, proveedores, defensores, socios comunitarios y el Consejo Asesor sobre Lesiones Cerebrales.

El Plan de Acción Estatal establece cuatro prioridades estratégicas: Mejor acceso a los servicios, Mejor apoyo a los proveedores y profesionales clínicos, Mejor apoyo a las personas con lesión cerebral traumática y a sus cuidadores, y Mejor equipamiento de las comunidades para prevenir las lesiones cerebrales.

Más detalles

Una lesión cerebral traumática (LCT) ocurre cuando un golpe o sacudida en la cabeza interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. Estas lesiones pueden provocar dificultades a largo plazo con la memoria, las emociones, el movimiento y las actividades de la vida diaria.

Las caídas son la principal causa de visitas a urgencias, hospitalizaciones y muertes relacionadas con traumatismos craneoencefálicos (TCE) en el estado. En 2024, datos del NCDHHS muestran que 8.260 personas fueron hospitalizadas debido a TCE y 2668 fallecieron a causa de estos traumatismos. Más de 32.000 personas acudieron a urgencias por lesiones relacionadas con TCE. Los adultos mayores (de 75 años o más) son particularmente vulnerables a las caídas que pueden provocar TCE.

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Una de las primeras iniciativas surgidas del plan es el Sistema de Detección y Apoyo en Línea para Lesiones Cerebrales (OBISSS, por sus siglas en inglés), una herramienta validada a nivel nacional desarrollada por el Dr. John Corrigan y sus colaboradores en la Universidad Estatal de Ohio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) colaboró ​​con Disability Rights North Carolina para implementar esta herramienta en el estado.

Los servicios de apoyo pueden incluir servicios financiados con fondos públicos, como la facilitación de recursos, los servicios del programa 1915(i) y Medicaid , u otros programas que no sean de Medicaid. La suscripción de $6.500 permitirá realizar hasta 5.000 evaluaciones individuales al año. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) puede costear evaluaciones adicionales si es necesario y planea mantener la suscripción al servicio de forma indefinida. La herramienta estará disponible a partir del 1 de agosto de 2026.

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Cualquier persona interesada en la evaluación puede acceder al OBISSS en cualquier momento, de forma independiente o con el apoyo de un profesional/proveedor de servicios, LME-MCO-TP, un familiar u otra persona de apoyo. Se recomienda que las personas cuenten con una persona de apoyo que las asista durante el proceso de evaluación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) organizará un seminario web el 29 de julio para todas las personas interesadas en aprender a usar el sistema (proveedores, profesionales de la salud, familias, personas con experiencia vivida, miembros de la comunidad en general, etc.). La capacitación se grabará y se publicará en la página web de TBI .

Video: Cerebro sano