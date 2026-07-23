Banco Mundial evalúa en $19.600M daños por terremotos en Venezuela

Washington.- El Grupo Banco Mundial reveló que los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela causaron daños físicos directos estimados en 19.600 millones de dólares, según los resultados presentados en su Estimación Global Rápida de Daños (GRADE).

En un comunicado, la entidad internacional advirtió que el ritmo y la rapidez de los trabajos de reconstrucción serán determinantes para la recuperación económica y los resultados sociales del país.

De acuerdo con la evaluación técnica, el 47% de los daños totales afectó a edificios residenciales, seguido de un 27% en infraestructura pública y un 26% en construcciones no residenciales.

Los terremotos en Venezuela causaron US$ 19.600 millones en daños directos. El 47% fue en viviendas. El ritmo de la reconstrucción será un factor determinante para la recuperación económica y social del país. Más información: https://t.co/ClXfC7ynHl https://t.co/SEm8ncdrym — Banco Mundial | América Latina y el Caribe (@BancoMundialLAC) July 23, 2026

La Guaira y Distrito Capital los más afectados

De la misma manera, el informe precisó que el estado La Guaira y el Distrito Capital sufrieron el impacto más severo, concentrando aproximadamente la mitad de la totalidad de los daños.

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Por otro lado, el análisis macroeconómico advierte que, bajo los niveles actuales de inversión pública y privada, la reconstrucción permanecería incompleta en un horizonte de diez años, lo que obligaría a redirigir recursos de otros proyectos y generaría efectos negativos prolongados en la economía nacional.

Asimismo, en contraste, el organismo señaló que un plan acelerado respaldado por mayor inversión mitigaría significativamente el impacto del desastre.

«Una recuperación eficaz comienza con evidencia confiable», afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, al reiterar el compromiso de la institución para respaldar cada etapa de este proceso. Para la definición del apoyo técnico y financiero, el Banco Mundial trabaja en conjunto con el Gobierno de Venezuela y socios multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

Por último, explicaron que la evaluación GRADE se llevó a cabo utilizando imágenes satelitales, sensores remotos y modelos de ingeniería, contando con el apoyo financiero del Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR) y del Gobierno de Japón.

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