Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights, gracias a una brillante actuación del lanzador abridor derecho Mason Adams, vencieron a los Norfolk Tides por 8-4 el miércoles 22 de julio de 2026 por la noche. Adams contó con el apoyo de los bateadores, ya que la ofensiva de Charlotte conectó 12 hits y consiguió seis bases por bolas.

Andy Weber was a triple away from the cycle as he helped power the Knights to an 8-4 win over Norfolk. Hear from Weber as he joined @SmithKendall__ post game. pic.twitter.com/Tn5bUWL49l — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 23, 2026

La anotación comenzó con tres carreras en la parte baja de la segunda entrada. Rikuu Nishida recibió una base por bolas con las bases llenas, Everson Pereira impulsó una carrera con una jugada de selección y Austin Hays conectó un doble productor hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central.

Andy Weber sumó otra carrera al marcador en la tercera entrada con un doble impulsor, y luego conectó un jonrón solitario en la sexta para aumentar la ventaja. Riley Unroe y Tim Elko también conectaron jonrones en la victoria.

Adams lanzó cinco entradas sin permitir carreras, limitó a Norfolk a un solo hit y ponchó a cinco bateadores. Los Tides consiguieron anotar algunas carreras contra el bullpen de los Knights; sin embargo, el resultado nunca estuvo en duda.

Weber lideró el ataque con tres hits, mientras que Unroe, Hays, Elko y Korey Lee aportaron un par de hits cada uno.

Charlotte ahora tiene una ventaja de dos juegos a cero en la serie de seis juegos, y el tercer juego está programado para el jueves 23 de julio de 2026 por la noche a las 7:04 p. m. ET.

Con información de Charlotte Knights

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