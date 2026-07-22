Tecnología revela intento de robo tras tiroteo en Gastonia

Gastonia, NC.- La investigación de la Policía de Gastonia determinó que un hombre herido de bala no fue víctima de un disparo accidental, sino que recibió el impacto durante un presunto intento de robo en una vivienda.

Man who told police he was shot in a drive by is later arrested for first degree burglary. See FB POST. https://t.co/Pb8WgPUEPp pic.twitter.com/QygzvfJLHJ — Gastonia Police (@GPDNC) July 22, 2026

El caso comenzó el pasado 12 de julio alrededor de las 7:17 de la mañana, cuando oficiales respondieron a una llamada de emergencia en un QuikTrip ubicado en 1843 W. Franklin Blvd. Los agentes encontraron a Cedric Ford, de 57 años, con una herida de bala en el pecho.

Ford y su novia, Sanja Stallings, indicaron inicialmente a las autoridades que un desconocido que viajaba en un vehículo blanco le disparó cerca de la intersección de South Washington Street y Overman Avenue antes de escapar del lugar.

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Los investigadores iniciaron las diligencias correspondientes con entrevistas a residentes del área, recopilación de evidencias y revisión de información disponible. Durante el proceso, descubrieron que Ford y Stallings aparecían vinculados como sospechosos de un robo reportado el 2 de julio en Ware Avenue.

Ante esta nueva información, los detectives concentraron sus esfuerzos en esa zona y trabajaron junto al Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC) de la Policía de Gastonia. Los investigadores utilizaron la tecnología de detección de disparos de Flock Safety, que identificó el sonido de una detonación cerca de las 7:14 a.m. dentro de un radio aproximado de 100 pies de la vivienda relacionada con el reporte de robo.

La investigación estableció que Ford intentó ingresar a la residencia alrededor de las 7:13 a.m. En ese momento, el propietario de la casa disparó una vez a través de una ventana y la bala alcanzó a Ford. El residente explicó a los detectives que desconocía si había impactado al sospechoso, pero afirmó que su acción detuvo el ingreso ilegal a su propiedad.

Luego del disparo, Ford condujo hasta el QuikTrip junto a Stallings, donde ambos llamaron al 911 y esperaron la llegada de los servicios de emergencia. Las autoridades determinaron posteriormente que la versión inicial entregada por la pareja no coincidía con los resultados de la investigación.

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Ford recibió atención médica en un hospital y, tras recibir el alta, la Policía de Gastonia lo arrestó bajo cargos de intento de robo en primer grado y obstrucción a la justicia. Stallings también quedó detenida y enfrenta un cargo por intento de robo en primer grado.

El propietario de la vivienda no enfrentará cargos por el incidente. El caso continúa bajo investigación y la Fiscalía del Condado Gaston evaluará posibles cargos adicionales relacionados con el intento de robo y la denuncia falsa.

La Policía de Gastonia destacó el papel de la tecnología en la resolución del caso. Actualmente, el departamento cuenta con una red de 158 sensores de detección de disparos distribuidos estratégicamente en la ciudad. Estos dispositivos permanecen inactivos hasta identificar sonidos impulsivos, como una detonación, y luego envían alertas al RTCC para apoyar la respuesta policial.

Según las autoridades, esta tecnología permite obtener información más rápida, mejorar la coordinación de los oficiales y fortalecer las herramientas para investigar delitos en la comunidad.

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