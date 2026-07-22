OPS alerta sobre incremento de afecciones neurológica crónica

Washington.- Un estudio liderado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y publicado en The Lancet Regional Health – Americas reveló que cerca de 470 millones de personas en las Américas viven con al menos un trastorno neurológico no transmisible o relacionado con lesiones.

En un comunicado, detallaron que la investigación, basada en estimaciones del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad entre 1990 y 2023 en 38 países y territorios, advierte sobre una transición epidemiológica: aunque la mortalidad ha disminuido desde 1990, un número cada vez mayor de personas sobrevive durante más tiempo con discapacidades crónicas.

Señalaron que en el año 2023, estas afecciones causaron aproximadamente 1,1 millones de muertes y representaron 37,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs), lo que equivale al 12% de la carga total de enfermedades no transmisibles y lesiones en la región.

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La migraña la principal causa de pérdida de salud

Por otro lado, explicaron que entre las 19 condiciones analizadas, la migraña se posicionó como la principal causa de pérdida de salud, seguida por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, el accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y la hemorragia intracerebral.

Asimismo, el informe destaca variaciones significativas a lo largo de las distintas etapas de la vida de los pacientes. En niños menores de 5 años, la pérdida de salud se concentró en defectos del tubo neural, epilepsia y trastornos del espectro autista (TEA), este último siendo el único trastorno de alta carga cuyas tasas continuaron en aumento sostenido.

Destacaron que en adolescentes y jóvenes la migraña fue la principal causa de discapacidad, mientras que en adultos mayores el Alzheimer y los ACV concentraron el mayor peso.

La OPS destacó que una parte sustancial de la pérdida de salud neurológica es prevenible mediante la reducción de factores de riesgo modificables y ambientales.

Según los autores, la hipertensión arterial es el principal factor impulsor de los ACV, mientras que los niveles elevados de glucosa en sangre contribuyen significativamente al desarrollo del Alzheimer. A esto se suman riesgos ambientales como la contaminación del aire, la exposición al plomo, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidad.

Por último, el reporte evidenció desigualdades severas en la región, registrando una carga hasta cuatro veces mayor en países como Haití, Guyana, Surinam, República Dominicana y Paraguay, en contraste con las tasas más bajas observadas en Puerto Rico y varios países de América del Sur.

Ante este panorama, la OPS enfatizó la necesidad urgente de integrar la atención neurológica en la atención primaria, ampliar los servicios de rehabilitación y cuidados de largo plazo, y reducir las brechas de acceso a especialistas y medicamentos.

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