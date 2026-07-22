Charlotte, NC.- Chime organiza The Compound Combine , un evento familiar gratuito con temática futbolística que se celebra durante la Semana del Juego de Estrellas de la MLS. Tendrá lugar el 25 de julio de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Plaza del Salón de la Fama de NASCAR, ubicada en 400 E MLK Jr. Blvd, Charlotte, Carolina del Norte.
Las familias podrán disfrutar de ejercicios inspirados en el fútbol, premios, comida gratis, obsequios y oportunidades para conocer y saludar a la leyenda del fútbol Landon Donovan.
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También en el evento ayuda a los niños a aprender los conceptos básicos del crecimiento del dinero y el interés compuesto a través de actividades prácticas y divertidas.
Celebración de fútbol en Romare Bearden Park
¡La Major League Soccer trae la fiesta a Charlotte para la Semana de las Estrellas con Soccer Celebration! Este es un festival gratuito para toda la familia, repleto de juegos interactivos, música en vivo, refrigerios, apariciones de invitados especiales, sesiones de autógrafos y mucho más.
Este evento tendrá lugar en Romare Bearden Park, 300 S Church St, Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 25 y el domingo 26 de julio de 2026:
- Sábado: de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Domingo: de 3:00 p.m. a 8:00 p.m..
- Metalmorphosis
- Este es un evento GRATUITO .
Se invita a los aficionados de todas las edades a venir y disfrutar de:
- Zonas y juegos interactivos para aficionados
- Música y entretenimiento en vivo
- Sesiones de autógrafos
- Refrescos y puestos de comida local.
- Fiestas para ver películas
Razones para asistir a la actividad
La Semana del Juego de Estrellas de la MLS representa mucho más que una celebración deportiva. Este evento reúne a familias, amigos y aficionados de distintas culturas alrededor de una misma pasión: el fútbol. Las actividades organizadas durante la semana, como clínicas deportivas, festivales para niños, encuentros con jugadores y espacios interactivos, fomentan la convivencia, el trabajo en equipo y la integración de la comunidad.
Para los más pequeños, compartir esta experiencia junto a sus padres fortalece valores como el respeto, el esfuerzo y el juego limpio, mientras crea recuerdos que perduran en el tiempo. Además, estas celebraciones impulsan la actividad física y ofrecen una alternativa de entretenimiento saludable para personas de todas las edades.
Además, la combinación de deporte, cultura y participación ciudadana convierte a la Semana del Juego de Estrellas de la MLS en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y demostrar que el fútbol también puede servir como un punto de encuentro que une generaciones y comunidades enteras.
Sobre Compound Combine
Compound Combine™ de Chime ayuda a los niños a comprender el valor del interés compuesto y los buenos hábitos mediante una serie de ejercicios de educación financiera.
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También el mensaje es simple: la práctica hace al maestro, y los pequeños pasos de hoy pueden ayudarte a crear los hábitos necesarios para un gran futuro.
Datos a tener en cuenta
Finalmente hay que destacar que el evento llegará a Charlotte durante la Semana de las Estrellas de la MLS con el invitado especial Landon Donovan, excapitán de la selección nacional de Estados Unidos.
- Sábado, 25 de julio de 2026,
- De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora del este).
- Plaza del Salón de la Fama de NASCAR
- 400 E. MLK Jr. Blvd. Charlotte, NC 28202