Charlotte, NC.- Chime organiza The Compound Combine , un evento familiar gratuito con temática futbolística que se celebra durante la Semana del Juego de Estrellas de la MLS. Tendrá lugar el 25 de julio de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Plaza del Salón de la Fama de NASCAR, ubicada en 400 E MLK Jr. Blvd, Charlotte, Carolina del Norte.

Compound Combine™ de Chime ayuda a los niños a comprender el valor del interés compuesto y los buenos hábitos mediante una serie de ejercicios de educación financiera.

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También el mensaje es simple: la práctica hace al maestro, y los pequeños pasos de hoy pueden ayudarte a crear los hábitos necesarios para un gran futuro.