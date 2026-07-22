Charlotte, NC.- 531,5 gramos de narcóticos incautados marcaron uno de los resultados más destacados de un nuevo operativo de seguridad desarrollado en Charlotte, donde las autoridades del CMPD también retiraron seis armas de fuego ilegales de las calles y concretaron nueve arrestos como parte de una estrategia enfocada en reducir la actividad delictiva.

Another successful weekend for our Queen City Safe Initiative, this time focused in our Freedom Division! Along with our partners at the ALE, FBI, Mecklenburg County ABC, the DJJ and the North Carolina State Highway Patrol, our officers and specialized units provided meaningful… pic.twitter.com/3hVVAG6QF9 — CMPD News (@CMPD) July 21, 2026

La intervención formó parte de la iniciativa Safe Queen City, un programa impulsado por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad. En esta ocasión, las acciones se concentraron en la División Liberty, un área donde las autoridades mantienen esfuerzos constantes para prevenir delitos y fortalecer la presencia policial.

Durante el despliegue, los equipos realizaron 134 controles de tránsito y emitieron 95 citaciones por diversas infracciones. Además, los agentes ejecutaron múltiples intervenciones que permitieron decomisar una importante cantidad de narcóticos y retirar de circulación varias armas de fuego que, según las autoridades, representaban un riesgo para la seguridad pública.

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El operativo contó con la participación de diferentes organismos de seguridad y agencias estatales y federales. Entre ellas figuraron el FBI, la División de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) del condado Mecklenburg, la División de Aplicación de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas (ALE), el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) y la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte. La coordinación entre estas instituciones permitió ampliar el alcance de las inspecciones y ejecutar acciones simultáneas en distintos puntos del sector intervenido.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca identificar actividades relacionadas con el tráfico de drogas, la posesión ilegal de armas y otros delitos asociados con la violencia. Asimismo, destacaron que la colaboración entre agencias facilita el intercambio de información y fortalece la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.

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La iniciativa Safe Queen City se desarrolla de manera periódica en diferentes divisiones de Charlotte como parte de una estrategia integral de seguridad. Cada intervención combina patrullajes preventivos, controles vehiculares, investigaciones y operativos especiales dirigidos a sectores considerados prioritarios por las fuerzas del orden.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg informó que este despliegue se llevó a cabo durante el fin de semana y aseguró que continuará realizando operaciones similares en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reducir la criminalidad, retirar armas y drogas de circulación y reforzar la seguridad de los residentes.

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