México exige investigar a ICE tras fallecimiento de 17 connacionales

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó formalmente las acciones jurídicas internacionales emprendidas tras el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos, eventos registrados desde mayo de 2025 durante operativos o mientras permanecían bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

En un comunicado, detallaron que en seguimiento a las disposiciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Embajada de México en EE.UU. transmitió al Departamento de Justicia las denuncias remitidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Destacaron que la solicitud formal exige a las autoridades estadounidenses la apertura las investigaciones correspondientes y emitir reportes oficiales sobre el curso procesal de cada caso.

Asimismo, el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en las jurisdicciones de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

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Envían informe a la ONU

Por otro lado, señalaron que en reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE, la representación diplomática expresó su profunda preocupación por las condiciones imperantes en los centros de detención, incluidos los gestionados por empresas privadas.

De la misma manera, señalaron que el secretario Roberto Velasco Álvarez remitió una comunicación formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. A través de la Misión Permanente en Ginebra, México solicitó al organismo internacional recabar información, analizar la compatibilidad de estos procedimientos con los tratados internacionales y formular recomendaciones técnicas para prevenir futuros incidentes.

Por último, la Cancillería confirmó que la red consular mexicana mantiene un despliegue permanente de protección y asistencia a las familias afectadas. Este respaldo abarca el acompañamiento jurídico especializado, la gestión del traslado de los restos mortales a territorio nacional y la tramitación de todas las diligencias requeridas por los deudos.

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