Charlotte, NC.- Más de 500 casos de ciclosporiasis mantienen en alerta a las autoridades sanitarias de Carolina del Norte, mientras el Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg confirmó 29 contagios y cuatro hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora.

Las autoridades informaron que aproximadamente el 75% de los casos registrados en Mecklenburg están asociados con viajes realizados fuera del condado, un dato que orienta las investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de las infecciones. El Departamento de Salud Pública mantiene un monitoreo permanente de la situación como parte de un brote más amplio que afecta a distintos estados del país.

Hasta el 21 de julio, Carolina del Norte acumulaba más de 500 casos de ciclosporiasis, la mayoría de ellos en el condado Wake. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado actualiza estas cifras cada martes para seguir la evolución del brote y brindar información a la población.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que, hasta el 13 de julio, existían evidencias de que entre 81 y 160 de los casos reportados en Carolina del Norte se adquirieron dentro de Estados Unidos. La agencia federal continúa analizando los contagios para establecer con precisión dónde ocurrió la exposición al parásito.

La ciclosporiasis es una enfermedad provocada por Cyclospora cayetanensis, un parásito unicelular que afecta el sistema digestivo. Entre los síntomas más frecuentes destacan la diarrea acuosa intensa, en ocasiones descrita como «explosiva», calambres abdominales, dolor estomacal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga, fiebre baja y pérdida de peso. Sin tratamiento, los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas o incluso reaparecer.

Las autoridades sanitarias explicaron que las personas contraen la infección al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal humana, especialmente frutas y vegetales frescos que no han recibido un lavado adecuado. A diferencia de otras enfermedades gastrointestinales, la ciclosporiasis no se transmite directamente de persona a persona, ya que el parásito necesita permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infeccioso.

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El tratamiento requiere antibióticos recetados por un profesional de la salud, generalmente una combinación de Trimetoprima-Sulfametoxazol, mientras que el parásito puede eliminarse mediante la cocción de los alimentos a temperaturas superiores a 70 grados Celsius. Las autoridades recomiendan acudir a un médico ante la presencia de síntomas compatibles, ya que la enfermedad necesita un tratamiento específico y oportuno.

El Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg recordó que el número real de personas infectadas podría ser mayor que el registrado oficialmente, debido a que algunas desarrollan síntomas leves o no buscan atención médica. La institución continuará publicando actualizaciones sobre el brote y mantiene disponible información sobre centros de salud que atienden a personas sin seguro médico a través de sus canales oficiales.

Video: Los casos de ciclosporiasis van en aumento. Conozca cómo protegerse.