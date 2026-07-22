Juez fija para junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

New York.- En una audiencia relámpago que duró apenas 13 minutos la mañana del miércoles 22 de julio, el juez federal Alvin Hellerstein definió que el juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro y Cilia Flores iniciará formalmente el 1 de junio de 2027 a las 11:00 a.m. en un tribunal del distrito de Nueva York.

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, donde indicaron que el próximo hito crucial en la causa judicial quedó programado para el 17 de noviembre, fecha en la que las partes se reunirán para debatir las mociones presentadas por la defensa.

Fijan la fecha del juicio de Nicolás Maduro para el 1 de junio de 2027: minuto a minuto de su audiencia. https://t.co/7m8f2OeLxi — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 22, 2026

Asimismo, señalaron que dicha sesión se enfocará en resolver los argumentos sobre la supuesta inmunidad de Maduro y la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para juzgarlo.

Detalles de lo que pasó en la tercera audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. NTN24 estuvo presente en el interior de la Corte del distrito sur de Nueva York, en Manhattan, donde se llevó a cabo la breve comparecencia y fue testigo de cómo se encuentra el dictador y su… pic.twitter.com/ip4VlWMH8j — NTN24 (@NTN24) July 22, 2026

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Destacan la perdida de peso de los detenidos

Por otro lado, trascendió que durante la comparecencia, Maduro ingresó a la sala sin esposas, vistiendo un uniforme carcelario color caqui y calzado deportivo. En cuanto a su aspecto físico, lució notablemente pálido, con una pérdida de peso evidente y el cabello muy corto, además de utilizar dos pares de anteojos y audífonos para seguir la traducción simultánea. Mientras que, Cilia Flores también mostró una marcada disminución de peso.

Asimismo, trascendió que pese a su evidente desgaste físico, Maduro mantuvo una actitud distendida y sonriente en todo momento. Saludó en inglés con un «Good morning» a los presentes, cruzó miradas y gestos amables con la galería y conversó activamente con su equipo legal a través del intérprete, mostrando una actitud de permanente interacción con la sala hasta el cierre de la sesión.

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