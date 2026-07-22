Charlotte, NC.- De acuerdo a varios medios locales, el Departamento de Educación de Estados Unidos inició una investigación formal contra la Facultad de Medicina Brody de la East Carolina University (ECU), en Carolina del Norte, por posibles irregularidades relacionadas con sus procesos de admisión y el uso de criterios raciales en la selección de estudiantes.

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación encabeza la investigación para determinar si la institución utilizó políticas que priorizaron factores raciales por encima de los méritos académicos de los aspirantes. Las autoridades federales analizan si estas prácticas pudieron representar una violación al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, una norma que prohíbe la discriminación por raza o color en programas que reciben fondos federales.

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El caso forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno federal para revisar políticas de admisión en instituciones educativas, especialmente aquellas relacionadas con programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que consideran la raza como un elemento dentro de sus procesos de selección.

La investigación contra ECU también cuenta con la participación de los departamentos de Justicia y Salud y Servicios Humanos, que trabajan de manera coordinada para evaluar el cumplimiento de las normas federales.

La apertura del expediente ocurre después del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Students for Fair Admissions v. Harvard, una decisión que limitó el uso de criterios raciales en las admisiones universitarias. Desde entonces, varias instituciones académicas enfrentan revisiones federales sobre sus políticas de ingreso.

La East Carolina University respondió mediante un comunicado oficial en el que aseguró que cumple con la decisión de la Corte Suprema y con las leyes vigentes relacionadas con los procesos de admisión. Además, la institución afirmó que colaborará con las autoridades federales y entregará la documentación solicitada durante la investigación.

Hasta el momento, el Departamento de Educación no ha divulgado un informe final ni conclusiones sobre las prácticas de la Facultad de Medicina Brody. Sin embargo, la OCR confirmó la apertura del caso mediante una notificación oficial de investigación iniciada por iniciativa propia.

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La subsecretaria adjunta de la Oficina de Derechos Civiles, Kimberly Richey, expresó la postura del gobierno federal al señalar que la raza no debería determinar las oportunidades educativas de una persona. Según sus declaraciones, algunas escuelas podrían estar enfocándose en cumplir objetivos raciales en lugar de seleccionar estudiantes según sus logros individuales.

La funcionaria agregó que las instituciones que mantienen políticas contrarias a la normativa federal afectan los principios de igualdad y meritocracia que, según indicó, deben regir los procesos educativos en Estados Unidos.

La investigación continuará mientras las autoridades revisan la información proporcionada por la universidad y determinan si existieron incumplimientos legales.

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