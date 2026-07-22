Charlotte, NC.- El Carolina New Works Play Festival ofrece la oportunidad de ver obras de teatro recién escritas por dramaturgos de Carolina del Norte y Carolina del Sur, que se presentan al público por primera vez.

El festival de teatro es presentado por Three Bone Theatre y se lleva a cabo en Rowe Hall en UNC Charlotte, 9119 University Road, y en The Arts Factory en 1545 W Trade Street, Charlotte, Carolina del Norte.

No verá una obra revisada y finalizada. ¡Participará en su creación! Sus aportaciones y comentarios después de la función son fundamentales para dar forma a la obra final.

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Las entradas son gratuitas, pero obligatorias, y el aforo es limitado. Tambíén agradecen las donaciones. Puede reservar sus entradas aquí.

Siga leyendo para obtener más información sobre cada obra, así como sobre el calendario.

Programación del Festival de Obras Nuevas de Carolina

Las novelas son:

La novela Cómo me olvidaron, de Glenn Rawls, narra la historia de un hombre gay que regresa a su pequeño pueblo natal en el sur de Estados Unidos y a sus padres ancianos.

TRE by TJL se adentra en el último día del último año de instituto para tres estudiantes que se enfrentan al siguiente capítulo de sus vidas.

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En «You Can’t Smoke in Burbank» , Skylar Schock explora qué sucede cuando creativos ambiciosos de Los Ángeles se ven tentados por ChatGPT.

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