EE.UU. intercepta embarcaciones con 37 migrantes en Puerto Rico

San Juan.- Las autoridades federales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en coordinación con agencias policiales locales, interceptaron dos operaciones distintas de contrabando marítimo en extremos opuestos de la isla de Puerto Rico.

En un comunicado, explicaron que la acción conjunta entre la Rama Marítima y Aérea (AMO) y la Patrulla Fronteriza resultó en la detención de 37 migrantes indocumentados y un ciudadano de los Estados Unidos.

Detallaron que el primero de los operativos ocurrió en la costa este de la isla, cuando los agentes interceptaron una embarcación procedente de Saint Thomas (Islas Vírgenes de EE. UU.) con destino a la isla Culebrita. En el lugar fueron arrestados 10 migrantes procedentes de República Dominicana, India y Ecuador, además de un ciudadano estadounidense que operaba la embarcación. Todos fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento y proceso de deportación.

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Refuerzan los operativos en las costas de Puerto Rico

Por otro lado, señalaron que en el extremo occidental de Puerto Rico, agentes del Sector Ramey llevaron a cabo la segunda intervención con el apoyo de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de Cabo Rojo e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Tras el desembarco de una embarcación casera en la costa, una exhaustiva búsqueda en la zona permitió la captura de 27 migrantes originarios de Uzbekistán, Tayikistán, República Dominicana y Haití.

En este sentido, los jefes de los sectores intervinientes destacaron que estos operativos multilaterales refuerzan la seguridad de las fronteras costeras en el Caribe.

Al respecto, Christopher Hunter, director de la Rama Marítima y Aérea del Caribe, subrayó la rápida coordinación de las agencias para neutralizar la actividad ilícita, mientras que Reggie Johnson, jefe del Sector Ramey, enfatizó el trabajo en equipo requerido para desmantelar estas peligrosas redes de tráfico humano.

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