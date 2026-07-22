EE.UU. envía desde Miami el primer vuelo de asistencia directa para Cuba

Miami.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la organización Catholic Relief Services (CRS) despacharon desde Miami el primer vuelo de ayuda humanitaria hacia Cuba.

Así lo anunciaron en un comunicado, en donde destacaron que están marcando el inicio formal del histórico paquete de asistencia de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Explicaron que la salida del cargamento contó con la presencia de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Jeremy Lewin y Viviana Bovo, quienes acompañaron el despegue de la aeronave que transporta kits de alimentos precocinados e insumos de higiene diseñados para beneficiar de inmediato a 700 familias cubanas.

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De la misma manera, señalaron que la distribución del cargamento en la isla estará gestionada exclusivamente en el terreno por CRS en alianza con la Iglesia Católica y Caritas Cuba, utilizando a representantes parroquiales locales para realizar las entregas directas en las comunidades y evitar cualquier riesgo de desvío o interferencia por parte del régimen.

Earlier today, Senior State Department officials joined @CatholicRelief to send off the first flight of humanitarian aid following @SecRubio's historic commitment of $100 million in humanitarian assistance directly to the Cuban people. pic.twitter.com/LWZRjDvb2R — Department of State (@StateDept) July 22, 2026

Buscan apoyar al pueblo cubano

Por otro lado, el Departamento de Estado afirmó que desde la administración estadounidense enfatizaron que este plan de asistencia busca respaldar de manera directa a los ciudadanos cubanos, quienes continúan sufriendo las severas consecuencias económicas, la escasez de recursos y la crisis generalizada derivada de la gestión del gobierno comunista.

En este sentido, también señalaron que este esfuerzo retoma los antecedentes del programa implementado el año pasado entre el Departamento de Estado y Caritas Cuba, el cual logró canalizar 9 millones de dólares en asistencia tras el paso del huracán Melissa, consolidando un canal de ayuda directa y efectivo que prescinde del control estatal.

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