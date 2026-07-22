EE.UU. destina $5.000 millones a la Misión Génesis para liderar la IA científica

Washington.- El director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, anunció un compromiso federal superior a los 5.000 millones de dólares para expandir la ‘Misión Génesis’, una iniciativa diseñada para aplicar la inteligencia artificial a la investigación científica de vanguardia en todo el país.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en donde indicó que la inversión lanzada mediante una orden ejecutiva en noviembre de 2025, la Misión Génesis se ha consolidado como un esfuerzo interagencial que involucra a más de 15 instituciones federales, incluyendo el Departamento de Energía (DOE), el Departamento de Salud (HHS), los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la NASA, la NSF y el Departamento de Guerra (DOW).

Explicaron que dichas entidades utilizarán la Plataforma de Ciencia y Seguridad desarrollada por el DOE para conectar a los investigadores con supercomputadores, datos especializados y herramientas avanzadas de IA.

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Seleccionan más de 270 proyectos científicos

Por otro lado, señalaron que en el marco de la cumbre realizada este 22 de julio de 2026, el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó la selección de 278 proyectos científicos prioritarios.

Por su parte, el secretario del HHS, Robert Kennedy, y el director de los NIH, Dr. Jay Bhattacharya, enfatizaron el impacto de esta tecnología para identificar las causas fundamentales de enfermedades crónicas, acelerar curas para el cáncer pediátrico y optimizar el desarrollo de nuevos medicamentos.

En este sentido, señalaron que el programa abordará Desafíos Nacionales de Ciencia y Tecnología estructurados en áreas clave: salud y longevidad, infraestructura y energía asequible, desarrollo industrial, exploración espacial e integración de datos (incluyendo más de 150 petabytes de la NASA), laboratorios autónomos, física cuántica y detección temprana de amenazas biológicas y nucleares.

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