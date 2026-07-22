De La Espriella establece en Medellín la sede del Escudo de las Américas

Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció oficialmente que Medellín será la sede principal del “Escudo de las Américas”.

Así lo anunció en un comunicado, en donde detalló sobre un convenio de cooperación e inteligencia estratégica que su próximo gobierno suscribirá con los Estados Unidos para combatir frontalmente el crimen organizado y el narcotráfico.

La importante revelación fue realizada durante una jornada de empalme regional celebrada en el departamento de Antioquia, espacio en el cual el mandatario electo sostuvo mesas de trabajo junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón y diversos alcaldes de la subregión.

#ATENCIÓN | El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), anunció que la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio de cooperación con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, estará ubicada en Medellín.… pic.twitter.com/EalB3tkcrP — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 22, 2026

La estrategia es golpear la estructura del narcotráfico

Por otro lado, De La Espriella justificó la elección de la capital antioqueña afirmando que en Medellín y su área metropolitana se concentra «la cabeza de la serpiente del narcotráfico», por lo que la estrategia busca golpear a las estructuras delictivas en su propio núcleo de operaciones y mandar las directrices de seguridad hacia todo el país.

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Asimismo, el líder político envió una contundente advertencia a las organizaciones armadas que operan en el territorio nacional, asegurando que su administración restablecerá la autoridad del Estado bajo la premisa de que los delincuentes «se someten o se les da de baja, como en derecho corresponde».

En este sentido señaló que esta alianza binacional con Washington busca consolidar un frente común contra el crimen transnacional, posicionando a Medellín como el eje neurálgico de la estrategia de seguridad y reforzando la presencia institucional para devolverle la tranquilidad a los colombianos.

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