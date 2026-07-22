Corte de Apelaciones frena liberación de indocumentados en EE.UU.

Washington.- La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos emitió una orden publicada en pleno (en banc) que suspende la ejecución de fallos de tribunales de distrito, los cuales permitían la liberación o libre circulación de inmigrantes indocumentados mientras enfrentaban sus procedimientos de remoción.

En un comunicado se conoció que la decisión, resuelta el 21 de julio de 2026 en la causa consolidada liderada por el caso Ignacio Sosnava Rodríguez vs. Departamento de Seguridad Nacional (DHS), concedió la solicitud de suspensión urgente presentada por el Gobierno federal.

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En este sentido, indicaron que de esta manera, el tribunal frena las decisiones dictadas previamente por la Corte de Distrito del Distrito Oeste de Texas.

The full Fifth Circuit has issued an extraordinary precedential order making clear that illegal aliens do not have a constitutional right to roam free in the United States during their removal proceedings. pic.twitter.com/oDyMOw1PXg — Brett Shumate (@AAGShumate) July 22, 2026

Recurso impulsado por el DHS

Por otro lado, tras hacerse pública la resolución, el funcionario Brett Shumate calificó el pronunciamiento como un precedente extraordinario, enfatizando que la determinación judicial deja en claro que los inmigrantes en situación irregular no poseen un derecho constitucional para deambular libremente por el territorio estadounidense mientras se desarrollan sus procesos de deportación.

Por último, indicaron que el recurso legal de emergencia fue impulsado por la representación del DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia (DOJ), que incluye al secretario Markwayne Mullin y al fiscal general interino Todd Wallace Blanche, buscando revertir los fallos emitidos a favor de los demandantes en la jurisdicción de Texas.

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