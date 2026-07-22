Charlotte, NC.- Miles de aficionados al fútbol llegarán a Charlotte durante los próximos días para participar en una de las celebraciones deportivas más importantes del año. La ciudad será sede del Juego de Estrellas de la Major League Soccer (MLS) 2026, un evento que reunirá a las principales figuras de la MLS y de la Liga MX de México el próximo 29 de julio, a las 8:00 p.m., en el Bank of America Stadium. Puede comprar las entradas acá.

¡Una semana nos separa del MLS All-Star Skills Challenge pres. por @ATT! Las estrellas de nuestra liga, frente a su contraparte de la @LigaBBVAMX, acompañados de grandes celebridades. 🎟️ Compra tus boletos aquí: https://t.co/Yu4w0MRlVa pic.twitter.com/Q0uA0JSUwp — MLS Español (@MLSes) July 21, 2026

Además del esperado encuentro entre las máximas estrellas de ambas ligas, Charlotte ofrecerá una agenda de actividades gratuitas y de bajo costo dirigidas a residentes y visitantes. La denominada MLS All-Star Week incluirá experiencias deportivas, conciertos, exhibiciones interactivas y espacios diseñados para toda la familia, consolidando a la ciudad como uno de los principales escenarios futbolísticos de Norteamérica.

Uno de los primeros eventos tendrá lugar el 25 de julio, cuando The Home Depot organice una fiesta para disfrutar del partido entre Charlotte FC y New York Red Bulls. Entre las 6:30 y las 8:30 de la noche, los asistentes podrán seguir el encuentro en un ambiente festivo con actividades interactivas, concursos y entrega de obsequios.

Ese mismo día también se celebrará la séptima edición de Beats, Cleats and Eats, presentada por Coca-Cola. La actividad combinará música, gastronomía y fútbol, con degustaciones de bebidas, helados flotantes elaborados junto a Cook Out y un concierto gratuito de la cantante británica Natasha Bedingfield, previsto para las 9:00 p.m.

La programación continuará con la participación de Caterpillar Inc., que instalará un espacio donde los asistentes podrán fotografiarse junto a maquinaria Cat®, participar en desafíos futbolísticos y conocer a reconocidas figuras de la MLS, entre ellas Cobi Jones y Tim Ream, quienes compartirán con los aficionados durante el fin de semana.

Por su parte, DoorDash presentará una experiencia inmersiva con estaciones de pintura facial, personalización de bolsas temáticas en el Bag Lab y un bar de bebidas sin alcohol, donde cada visitante recibirá un cóctel de cortesía. Estas actividades forman parte de la Soccer Celebration, un espacio que reúne a los principales patrocinadores de la MLS para ofrecer experiencias relacionadas con el crecimiento del fútbol en Norteamérica tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá del espectáculo deportivo, la Semana del Juego de Estrellas busca fortalecer la integración familiar y comunitaria. Clínicas deportivas, juegos infantiles y actividades culturales permitirán que personas de todas las edades compartan una experiencia que promueve valores como el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia. Para muchas familias, el evento representa una oportunidad para crear recuerdos alrededor de una pasión común y disfrutar de un ambiente seguro y participativo.

Operativo especial de movilidad en Uptown

Como parte de los preparativos, la ciudad implementó un operativo especial de tránsito y transporte público para facilitar la movilidad durante los eventos deportivos. El sistema Charlotte Area Transit System (CATS) aplicará desvíos temporales en varias rutas debido al partido entre Charlotte FC y Atlanta United FC, programado para el miércoles 22 de julio.

Las modificaciones estarán vigentes entre las 4:00 p.m. y las 11:00 p.m. y afectarán las rutas 1, 5, 7, 8, 16, 22, 26, 34 y 35, con suspensión temporal de paradas en distintos sectores de Uptown debido al cierre de calles alrededor del estadio.

Las autoridades recomiendan a los usuarios prever tiempos adicionales de traslado y utilizar la aplicación CATS-Pass para consultar el recorrido de los autobuses en tiempo real y planificar sus desplazamientos. Asimismo, recordaron que los ciclistas deberán permanecer atentos a los cambios de circulación establecidos durante la jornada.

Con una combinación de deporte, entretenimiento y logística reforzada, Charlotte se prepara para recibir a miles de visitantes en una semana que promete consolidar a la ciudad como uno de los grandes centros del fútbol internacional.

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