Charlotte, NC.- Dos nuevas alternativas de transporte sostenible llegarán a los apartamentos McNeel como parte de una iniciativa que busca ampliar las opciones de movilidad para los residentes de Charlotte. La ciudad pondrá en marcha un programa de vehículos eléctricos compartidos y bicicletas eléctricas con el objetivo de facilitar los desplazamientos diarios y fortalecer la conexión entre los vecindarios y los principales corredores de transporte.

El proyecto forma parte de los esfuerzos del programa Corredores de Oportunidades y de la Oficina de Sostenibilidad y Resiliencia de la ciudad, que trabajan junto a DreamKey Partners y la organización Trips for Kids para desarrollar soluciones de movilidad accesibles y con menor impacto ambiental.

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La inauguración oficial del programa tendrá lugar el martes 28 de julio a las 6:00 p.m. en los apartamentos McNeel, ubicados en 1214 Kohler Avenue, al norte de Charlotte. Durante la actividad, representantes municipales y organizaciones participantes presentarán el funcionamiento de los nuevos servicios y responderán las preguntas de los asistentes sobre los recursos disponibles.

Entre las autoridades que participarán en el acto figuran los concejales Danté Anderson, representante del Distrito 1, y Malcolm Graham, representante del Distrito 2, quienes respaldan esta estrategia enfocada en ampliar el acceso al transporte dentro de la ciudad.

La iniciativa busca ofrecer alternativas de movilidad para personas que enfrentan dificultades para desplazarse hacia centros de trabajo, escuelas, establecimientos comerciales o paradas del transporte público. Los responsables del proyecto consideran que el acceso a vehículos compartidos y bicicletas eléctricas permitirá reducir una de las principales barreras de movilidad urbana: la denominada brecha de la «primera y última milla», que describe la dificultad para conectar el punto de origen o destino con una ruta principal de transporte.

Además del beneficio en materia de transporte, el programa forma parte de la estrategia ambiental de Charlotte para disminuir las emisiones contaminantes y promover el uso de tecnologías limpias. Los vehículos eléctricos y las bicicletas contribuyen a reducir el consumo de combustibles fósiles y fomentan una movilidad más eficiente en sectores residenciales.

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La ceremonia también ofrecerá un espacio para que los residentes conozcan otros programas impulsados por la ciudad relacionados con sostenibilidad, desarrollo comunitario y acceso a servicios públicos. Las organizaciones participantes explicarán cómo acceder a los nuevos sistemas de transporte compartido y resolverán dudas sobre su funcionamiento.

Con esta iniciativa, Charlotte continúa desarrollando proyectos orientados a construir una red de transporte más inclusiva y sostenible. La incorporación de opciones de movilidad eléctrica en comunidades residenciales refleja el interés de la ciudad por facilitar los desplazamientos cotidianos, fortalecer la conectividad entre los vecindarios y promover soluciones que beneficien tanto a los residentes como al medio ambiente.

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