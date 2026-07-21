USCIS reanuda trámites de ciudadanía para cubanos y venezolanos

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó que reanudará de forma inmediata el procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios y naturalización para miles de ciudadanos cubanos y venezolanos.

La medida fue notificada en respuesta a una gestión iniciada por la congresista María Elvira Salazar ante el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, para destrabar los expedientes que se encontraban retenidos bajo revisiones administrativas.

When Secretary Mullin took office, I sent him a letter urging him to resume citizenship and naturalization processing for thousands of Cubans and Venezuelans in our community whose cases were put on hold, despite having been fully vetted. Last week, USCIS responded to my letter,… pic.twitter.com/Eaim8WXKbY — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) July 20, 2026

Según la comunicación oficial emitida por USCIS con fecha 16 de julio de 2026 publicada en las redes sociales de la congresista republicana, la reactivación acata la resolución del 5 de junio dictada por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Rhode Island (Dorcas Int’l Inst. of R.I. v. USCIS). Dicho fallo judicial dejó sin efecto los memorandos de política migratoria que mantenían suspendidas las adjudicaciones finales para nacionales de determinados países.

En consecuencia, la agencia confirmó que está levantando las pausas de procesamiento pendientes y analizando alternativas para los solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano.

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Decisión beneficiará a las familias en el sur de la Florida

Por otro lado, Salazar catalogó la decisión como un paso justo para las familias del sur de la Florida, recordando que miles de cubanos y venezolanos llegaron a territorio estadounidense huyendo de regímenes autoritarios.

De la misma manera, la legisladora enfatizó que estos inmigrantes cumplieron con todos los requisitos de ley, superaron los rigurosos controles de seguridad requeridos y merecían la resolución de sus expedientes sin demoras injustificadas.

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