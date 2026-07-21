Charlotte, NC.- El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Carolina del Norte identificó el virus del Nilo Occidental en un grupo de mosquitos recogidos por el Departamento de Salud Pública de Mecklenburg County el 14 de julio de 2026. No se han identificado casos humanos.

El virus del Nilo Occidental es la principal causa de enfermedades transmitidas por mosquitos en los Estados Unidos continentales. La mayoría de las personas que se infectan con el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas de una enfermedad leve, similar a la gripe. Sin embargo, algunas personas infectadas desarrollan fiebre con otros síntomas como dolor de cabeza, dolores corporales, dolores articulares, vómitos, diarrea o erupción cutánea.

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No existen vacunas contra el Nilo Occidental autorizadas para su uso en humanos ni medicamentos para curar la enfermedad del Nilo Occidental una vez que una persona está infectada por un mosquito. Las personas deben tomar medidas para minimizar su exposición a los mosquitos durante actividades al aire libre, especialmente por la mañana y la tarde. Salud Pública insta a los residentes a proteger su salud mediante:

Usando un Repelente de mosquitos registrado por la EPA y aplicar según las instrucciones del fabricante.

Reducir la reproducción de mosquitos vaciando el agua estancada de macetas, canalones, cubos, fundas para piscinas, recipientes para agua para mascotas, neumáticos desechados y bañeras para pájaros al menos una vez por semana.

Instalar o reparar mosquiteras en ventanas y puertas para mantener a los mosquitos fuera.

Llevar mangas largas y pantalones al anochecer y al amanecer, si es posible, o quedarse en casa durante esas horas.

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El programa de control de mosquitos de Salud Pública protege la salud y previene los mosquitos proporcionando vigilancia de los mosquitos que transmiten enfermedades como el virus del Nilo Occidental o el Zika, tratando el agua estancada donde se crían los mosquitos e investigando quejas a través de la línea directa de Salud Ambiental en el 980-314-1620.

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