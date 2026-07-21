NCDHHS: Más de 300 casos de ciclosporiasis hasta la fecha

Raleigh, NC.- Ante el aumento de casos de ciclosporiasis en Carolina del Norte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), en colaboración con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte (NCDA&CS) y socios locales, continúa trabajando para identificar posibles fuentes de ciclosporiasis derivadas de ingredientes específicos de uso frecuente en hogares y restaurantes. El NCDHHS insta a los residentes de Carolina del Norte y a los restaurantes a adoptar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir el contagio del parásito.

🥬 NCDHHS continues to investigate the increase in cyclosporiasis cases across North Carolina alongside the NC Department of Agriculture & Consumer Services and local partners. While the source has not yet been confirmed, parsley, cilantro and lettuce are among the foods most… pic.twitter.com/Mn8FcfHr9f — NCDHHS (@ncdhhs) July 20, 2026

Carolina del Norte se encuentra entre las docenas de estados de EE. UU. que están experimentando un aumento de casos de ciclosporiasis este verano.

Actualizado el 21 de julio de 2026.

Casos desde el 1 de mayo : 561 (hasta el 20 de julio)

Casos nuevos reportados : 254 (desde la actualización del 14 de julio)

Hospitalizaciones desde el 1 de mayo : 16 (hasta el 20 de julio)

Nuevas hospitalizaciones reportadas : 3 (desde la actualización del 14 de julio)

Síntomas de la ciclosporiasis

Las personas suelen sentirse mal aproximadamente una semana después de la exposición al parásito. El síntoma principal de la ciclosporiasis es la diarrea acuosa, acompañada de deposiciones frecuentes.

Otros síntomas comunes incluyen:

Pérdida de apetito

pérdida de peso

Calambres y dolor de estómago

Hinchazón

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Algunas personas también pueden experimentar:

vómitos

dolores corporales

Dolor de cabeza

Fiebre

Síntomas similares a los de la gripe

Algunas personas infectadas pueden no presentar ningún síntoma.

Otros datos

Por el momento, el aumento de casos de ciclosporiasis en Carolina del Norte no parece estar relacionado con el brote en otros estados vinculado a Taco Bell , pero entre los alimentos comúnmente reportados como relacionados con casos en Carolina del Norte se encuentran el perejil, el cilantro y la lechuga. Si bien este tipo de información puede sugerir qué tipos de productos agrícolas tienen más probabilidades de estar contaminados, no prueba con certeza que alguno de ellos haya sido la fuente de la infección.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) mantiene una comunicación constante con sus socios locales, estatales y federales mientras se llevan a cabo las investigaciones de enfermedades transmitidas por los alimentos y el rastreo de las fuentes comunes de exposición. Los departamentos de salud locales y la División de Salud Pública del NCDHHS continúan realizando entrevistas para identificar posibles fuentes de exposición. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte (NCDA&CS) lidera los esfuerzos para rastrear los ingredientes identificados hasta el proveedor o la fuente original.

Se insta a los restaurantes y consumidores locales a estar al tanto de las fuentes comunes de ciclosporiasis, como el perejil, el cilantro y la lechuga. Enjuagar y lavar las frutas y verduras frescas puede eliminar parte del parásito, pero no garantiza su eliminación total.

La mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos, incluida la ciclosporiasis, se pueden prevenir cocinando los alimentos a 74 grados Celsius (165 grados Fahrenheit); sin embargo, la ciclosporiasis se asocia con mayor frecuencia a ingredientes que se sirven crudos. Por esta razón, si utiliza ingredientes que se han identificado como asociados con el aumento de casos de ciclosporiasis en Carolina del Norte, como la lechuga, el perejil y el cilantro, considere retirarlos o cocinarlos completamente para evitar enfermarse usted o a otras personas.

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