Charlotte, NC.- En una revancha de la emocionante final de la Liga de Verano del año pasado, los Charlotte Hornets no pudieron derrotar a los Sacramento Kings en esta ocasión, cayendo por 92-90 en su último partido de la Liga de Verano en Las Vegas.

Led by another Hannes Steinbach double-double and 18-point showings from both @TidjaneSalaun and @chrisanders2024, the Hornets couldn't finish off their comeback efforts in Friday afternoon's 92-90 Summer League-closing loss to Sacramento. Read more: https://t.co/obA31MqWOk pic.twitter.com/8PNZVDyZAw — Charlotte Hornets (@hornets) July 18, 2026

Jugadores destacados El novato de Charlotte, Hannes Steinbach, logró su tercer doble-doble en cinco apariciones en la Liga de Verano, terminando con 22 puntos en 7 de 10 tiros, un triple y 11 rebotes (la mejor marca del partido) en la derrota. Christian Anderson Jr. (mejor del partido con +15 en el diferencial de puntos) anotó 18 puntos (la mejor marca de la Liga de Verano) en 4 de 11 tiros, ocho asistencias y tres robos, mientras que Tidjane Salaün agregó otros 18 puntos y ocho rebotes. El alero Michael Ajayi, que juega en ambos lados de la cancha, estuvo cerca de lograr un doble-doble con nueve puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y dos robos (+13). Lee también: Los Charlotte Hornets adquieren a Allen, O’Neale

Sacramento, que no contó con Darius Acuff Jr., séptima selección general del draft, ni con Maxime Raynaud, pívot del segundo equipo ideal de novatos, entre otros, obtuvo actuaciones de dos dígitos en anotación de sus cinco titulares. El novato de segunda ronda, Emanuel Sharp, lideró al equipo con 16 puntos (5 de 12 en tiros de campo), cuatro triples, tres asistencias y tres robos. El pívot ruso Viktor Lakhin también logró un doble-doble saliendo desde el banquillo (12 puntos y 11 rebotes).

Punto de inflexión Por segundo partido consecutivo el viernes 17 de julio de 2026, los Hornets permitieron una racha considerable en el primer cuarto, concretamente un parcial de 19-2 que puso a Sacramento con una ventaja de 12 puntos al inicio del periodo. Pero tras ganar los siguientes 20 minutos, 61-51, Charlotte finalmente volvió a ponerse por delante con una racha de 9-2 al comienzo del último cuarto. Más tarde, aún con una ventaja de tres puntos a falta de 4:33, la ejecución de los Hornets en los últimos minutos comenzó a desmoronarse, y los Kings se adelantaron definitivamente con una racha de 9-3.

El ritmo se acelera

Dado que ninguno de los relojes de posesión funcionaba correctamente al inicio del partido, ambos equipos salieron con mucha intensidad, generando aproximadamente 20 posesiones en total durante los primeros cuatro minutos y medio. A pesar de las 18 pérdidas de balón, los Hornets lograron replegarse en defensa en transición y solo permitieron 10 puntos en contraataque.

Una actuación estelar en la línea de meta

Animados por la regla de dos por uno de la competición, los Hornets volvieron a meterse en el partido encestando 15 de 21 tiros libres (71%) y permitiendo solo 11. Antes del encuentro, tenían el segundo porcentaje de tiros libres más bajo (60%) de todos los equipos de la Liga de Verano (Filadelfia, 57%).

Los tiros de tres puntos siguen fríos

Si hubo un aspecto que perjudicó gravemente a los Hornets en Las Vegas, fue el tiro de tres puntos. En sus últimos cuatro partidos (todos perdidos), Charlotte tuvo un pésimo porcentaje de acierto del 27% (31 de 115) desde la línea de tres puntos, en comparación con el 40% que logró en la victoria inicial contra Orlando (12 de 30). Lee también: Los Hornets comienzan la defensa de su título de la Liga de Verano con una victoria

Cita posterior al partido