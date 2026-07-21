Greensboro, NC.- La División de Servicios Forenses del Departamento de Policía de Greensboro recibió el Premio Foresight Maximus 2025, una de las distinciones más importantes en el ámbito de las ciencias forenses a nivel internacional. El reconocimiento posiciona al laboratorio entre los 15 centros forenses de mayor rendimiento del mundo, de acuerdo con los estándares establecidos por el Proyecto Foresight.

𝙂𝙋𝘿'𝙨 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙣𝙨𝙞𝙘 𝘿𝙞𝙫𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙀𝙖𝙧𝙣𝙨 2025 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙈𝙖𝙭𝙞𝙢𝙪𝙨 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙 GREENSBORO, NC (July 20, 2026) – The Greensboro Police Department’s Forensic Services Division has been named one of only 15 forensic laboratories worldwide to receive the… pic.twitter.com/vWwbXwOikB — Greensboro Police Department (@GSO_Police) July 20, 2026

El anuncio se realizó el 20 de julio y marca la segunda ocasión en que la división obtiene este galardón, luego de haberlo recibido también en 2023. La distinción reconoce a los laboratorios que alcanzan al menos el 90% de su capacidad máxima de eficiencia operativa, un indicador que evalúa tanto el desempeño técnico como la administración de recursos y procesos.

Las autoridades destacaron que este nivel de eficiencia permite realizar análisis forenses con mayor rapidez, lo que contribuye al esclarecimiento de investigaciones criminales, la identificación de personas fallecidas sin identificar y el fortalecimiento de los procesos judiciales mediante la presentación de evidencia científica confiable.

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La directora de Servicios Forenses del Departamento de Policía de Greensboro, Kelly Moore, atribuyó el reconocimiento al trabajo conjunto del personal de la división y al respaldo recibido por parte de la institución y de los diferentes organismos que integran el sistema de justicia.

Moore explicó que la colaboración entre las distintas agencias ha permitido fortalecer los procedimientos internos y mantener altos estándares de calidad en cada una de las áreas que conforman el laboratorio.

Asimismo, resaltó el compromiso del equipo con la comunidad y señaló que la vocación de servicio representa uno de los pilares fundamentales del desempeño de la división.

Según indicó la directora, los especialistas forenses combinan conocimientos científicos con un profundo sentido de responsabilidad hacia las víctimas y sus familias. Ese enfoque, afirmó, impulsa al equipo a mantener un trabajo riguroso, preciso y orientado a generar confianza en los procesos de investigación.

Moore también destacó el impacto del Proyecto Foresight en la evolución del laboratorio. La participación en este programa permitió optimizar los procesos internos mediante el análisis de datos, la simplificación de procedimientos y una mejor distribución de los recursos disponibles.

El Proyecto Foresight nació en 2007 como resultado de una alianza entre la John Chambers College of Business and Economics de la Universidad de West Virginia y el National Institute of Justice. Desde entonces, el programa ofrece una metodología de evaluación basada en indicadores empresariales adaptados al funcionamiento de los laboratorios de ciencias forenses.

El sistema utiliza métricas estandarizadas para medir productividad, costos, eficiencia y asignación de recursos. Con esa información, los responsables de cada laboratorio pueden identificar oportunidades de mejora, optimizar el rendimiento y fortalecer la calidad de los servicios prestados.

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La misión del Proyecto Foresight consiste en establecer un modelo de autoevaluación continua que permita conservar las prácticas exitosas y corregir aquellas que requieren ajustes. Gracias a esa metodología, numerosos laboratorios de Estados Unidos y otros países han mejorado sus procesos operativos y su capacidad de respuesta.

Para el Departamento de Policía de Greensboro, este nuevo reconocimiento reafirma el papel estratégico de la ciencia forense dentro de la seguridad pública y pone de relieve la importancia de contar con equipos especializados capaces de aportar evidencia confiable para la resolución de delitos y la administración de justicia.

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