EE.UU. identifica a soldado de 19 años fallecida en ataque en Jordania

Washington.- El Departamento de Guerra de los Estados Unidos confirmó la identidad de Isabella Gonzales, una joven soldado de 19 años que perdió la vida tras un ataque con misiles y drones perpetrado por fuerzas iraníes en Jordania.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que con su deceso y el de otro militar en el mismo incidente, la cifra total de uniformados estadounidenses fallecidos en el marco del conflicto con Irán durante 2026 se elevó a 16.

De acuerdo con la información oficial divulgada por el Pentágono, Gonzales —originaria de Carrollton, Texas— murió en combate el pasado 17 de julio de 2026.

La militar formaba parte del 1.er Batallón, 57.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea (10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército), con sede en Ansbach, Alemania. El impacto enemigo se produjo directamente contra la base aérea de Muwaffaq Salti.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Trump amenazó a Irán

Por otro lado, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) y las autoridades de Defensa identificaron además a la segunda víctima mortal del operativo: el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años y nativo de Ewa Beach, Hawái, quien falleció el 18 de julio.

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Tras la ofensiva inicial que dejó dos muertos y un desaparecido, los equipos de búsqueda localizaron los restos mortales el 19 de julio, oficializando sus identidades un día después mientras las investigaciones sobre el suceso continúan en curso.

Es de mencionar, que ante la rápida difusión del caso en redes sociales debido al origen hispano de su apellido, las autoridades militares aclararon que no existe una confirmación oficial sobre su ascendencia latina. Aunque era oriunda del estado de Texas, los estamentos de defensa no han emitido detalles públicos respecto a las raíces étnicas o familiares de la joven combatiente.

Por último, tras la confirmación de los decesos, el presidente Donald Trump emitió una severa advertencia dirigida al régimen de Teherán. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que «cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, ¡pagará por ese asesinato muchas veces!».

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