Denuncian plan para atentar contra Abelardo De La Espriella

Bogotá.- El equipo de seguridad del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, denunció públicamente la existencia de un plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de los encuentros de la agenda de empalmes regionales en el territorio nacional.

En un comunicado, indicaron que de acuerdo con los informes de inteligencia conocidos por las autoridades, existiría un presunto ofrecimiento de hasta $3.000 millones de pesos por parte de estructuras armadas del ELN y de las disidencias de las FARC para ejecutar la acción violenta contra el mandatario electo.

#ATENCIÓN | El equipo de seguridad del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), recibió información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida durante la agenda de empalmes regionales. De acuerdo con… pic.twitter.com/t6CWOO65Kf — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 20, 2026

No suspenderán los actos para la toma de posesión

Por otro lado, los reportes oficiales advierten además sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y eventos de alta concurrencia pública, haciendo especial énfasis en actividades que cuentan con la presencia de niños y adultos mayores para intentar consumar el ataque.

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Sin embargo, a pesar de la extrema gravedad de las amenazas, De La Espriella ratificó que no suspenderá su agenda territorial ni el proceso de transición, al tiempo que solicitó celeridad en las investigaciones y anunció que se aplicarán controles de seguridad extraordinarios para proteger a su equipo y a la ciudadanía.

En este sentido, en sus redes sociales el Gobierno electo solicitó a las autoridades adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes y reiteró que el presidente electo mantendrá su agenda de trabajo, adoptando todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y a su equipo de gobierno.

Es de recordar, que la toma de posesión presidencial en Colombia se celebra tradicionalmente el 7 de agosto, con motivo a la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

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