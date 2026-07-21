Corte de D.C. rechaza petición de Joe Biden para bloquear la entrega de sus audios

Washington.- Un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. denegó, en una votación de 2-1, la petición de emergencia del expresidente Joe Biden que buscaba impedir que el Departamento de Justicia (DOJ) haga públicas las transcripciones de entrevistas y grabaciones de audio relacionadas con la investigación sobre el manejo de documentos clasificados conducente por el fiscal especial Robert Hur.

Así se conoció en un comunicado, en donde indicaron que la resolución judicial, emitida el 20 de julio de 2026, desestima la medida cautelar intentada por el equipo legal de Biden.

🚨 In a 2-1 vote, the D.C. Circuit has denied former President Joe Biden's emergency bid to block the DOJ from releasing Special Counsel Hur's interview transcripts and audio recordings sought by the Heritage Foundation under FOIA. pic.twitter.com/MmCxkkVXei — SCOTUS Wire (@scotus_wire) July 21, 2026

Extendieron la medida para agosto

Detallaron que los audios en disputa corresponden a conversaciones sostenidas entre 2016 y 2017 por Biden y su redactor/colaborador, Mark Zwonitzer, mientras preparaban su libro de memorias publicado en 2017. Dichos materiales habían sido solicitados formalmente por la organización Heritage Foundation y el investigador Mike Howell mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Ver más: Corte avala norma de la USPS sobre códigos de barra en boletas

En este sentido, indicaron que el panel de jueces estuvo integrado por el juez principal Srinivasan y los jueces de circuito Katsas y Pan, siendo esta última quien emitió un voto disidente al considerar que la solicitud de emergencia debía ser concedida.

Asimismo, señalaron que a pesar de negar el amparo solicitado, la Corte extendió de oficio la medida cautelar administrativa hasta el 3 de agosto de 2026, otorgando un margen adicional para que la defensa de Joe Biden pueda elevar el recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos si así lo decide.

Vídeo: Así actúan los bomberos de Charlotte ante un accidente automovilístico