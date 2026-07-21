Buscan a hombre acusado de asesinato tras tiroteo

Weldon, NC.- Las autoridades del condado Halifax intensificaron la búsqueda de Jada Jermaine Ausby, de 25 años de edad, luego de que un juez emitiera una orden de arresto por el presunto asesinato de Moncrinique Clements, de 38 años de edad, así lo informaron desde North Carolina State Bureau of Investigation.

De acuerdo con la información divulgada por la Oficina del Sheriff del Condado Halifax, el tiroteo ocurrió el 11 de julio de 2026 poco después de la 1:00 a. m. en el complejo de apartamentos Dogwood Park, donde los equipos de emergencia respondieron tras recibir reportes de disparos.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a Moncrinique Clements con heridas de bala. El personal médico trasladó a la víctima a un centro hospitalario, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, las lesiones resultaron de gravedad y provocaron su fallecimiento al día siguiente.

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Tras varios días de investigación y recopilación de evidencias, las autoridades identificaron a Jada Jermaine Ausby como principal sospechoso del caso. El jueves 16 de julio de 2026, la fiscalía obtuvo formalmente una orden de arresto en su contra por el cargo de asesinato.

Los investigadores informaron que Ausby mantiene vínculos con varias localidades fuera del condado Halifax. Según el reporte oficial, el sospechoso frecuenta la ciudad de Wilmington, en Carolina del Norte, así como Grovetown, en el estado de Georgia, por lo que las agencias policiales ampliaron la búsqueda a distintas jurisdicciones.

Además, las autoridades registraron al sospechoso en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés), una base de datos utilizada por organismos de seguridad de todo Estados Unidos para localizar personas buscadas y compartir información entre agencias federales, estatales y locales.

La Oficina del Sheriff del Condado Halifax solicitó la colaboración de la comunidad para localizar al acusado. Los investigadores consideran que cualquier información sobre sus movimientos o posible ubicación podría contribuir al avance del caso.

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Las autoridades pidieron a cualquier persona que conozca el paradero de Jada Jermaine Ausby comunicarse con el detective sargento I. Miller al 252-645-9611. También reciben denuncias anónimas a través de Halifax County Crime Stoppers, mediante el número 252-583-4444.

Mientras continúa la búsqueda, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de trabajo relacionadas con el homicidio y reiteran que la cooperación ciudadana representa un elemento clave para lograr la captura del sospechoso y avanzar en el proceso judicial.

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