Torneo de Blues de la Ciudad Reina

Charlotte, NC.- La Charlotte Blues Society , filial de la Blues Foundation, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a «Mantener vivo el blues». Organizan el evento «Blues Sunday» en el Skyline Room de Heist Brewery & Barrel Arts, ubicado en 1030 Woodward Avenue, Charlotte, Carolina del Norte.

El evento Blues Sunday se celebra el primer domingo de cada mes, de enero a junio y de agosto a diciembre.

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La Charlotte Blues Society también presenta otros conciertos y eventos.

Próximos eventos con la Sociedad de Blues de Charlotte

Visite charlottebluessociety.org para estar al tanto de las novedades y cambios, y para comprar entradas. Todos estos eventos figuran en el calendario de la Charlotte Blues Society.