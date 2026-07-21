Torneo de Blues de la Ciudad Reina

Charlotte, NC.- La Charlotte Blues Society , filial de la Blues Foundation, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a «Mantener vivo el blues». Organizan el evento «Blues Sunday» en el Skyline Room de Heist Brewery & Barrel Arts, ubicado en 1030 Woodward Avenue, Charlotte, Carolina del Norte.
El evento Blues Sunday se celebra el primer domingo de cada mes, de enero a junio y de agosto a diciembre.
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La Charlotte Blues Society también presenta otros conciertos y eventos.
Próximos eventos con la Sociedad de Blues de Charlotte
Visite charlottebluessociety.org para estar al tanto de las novedades y cambios, y para comprar entradas. Todos estos eventos figuran en el calendario de la Charlotte Blues Society.
- Queen City Blues Throwdown
- Domingo, 2 de agosto de 2026
- De 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Heist Brewery & Barrel Arts
- 1030 Woodward Avenue, Charlotte, NC
- Entrada gratuita (donación sugerida de $10)
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El concurso anual de talentos de blues de la Sociedad de Blues de Charlotte es gratuito y abierto al público. Se aceptan donaciones. Cuatro bandas locales de blues se presentarán ante un jurado. El ganador representará a la Sociedad de Blues de Charlotte y recibirá patrocinio para asistir al Desafío Internacional de Blues en Memphis, Tennessee, en enero de 2027. ¡Asista a disfrutar de la primera parada en el Camino a Memphis! Habrá comida a la venta. Estacionamiento gratuito. Para todas las edades.